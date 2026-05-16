Cameroun: Hantavirus - Zéro cas détecté, surveillance renforcée aux frontières

Aucun cas de hantavirus n'a été détecté au Cameroun. Le risque de propagation de la souche Andes reste faible sur le territoire national. Le ministre de la Santé publique l'a confirmé publiquement ce vendredi à Yaoundé.

Une déclaration officielle dans un contexte de vigilance internationale

Manaouda Malachie, ministre camerounais de la Santé publique, a tenu une conférence de presse à Yaoundé pour informer la population sur la situation épidémiologique liée au hantavirus. Sa déclaration est sans ambiguïté : aucun cas n'a été identifié sur le territoire camerounais, et le niveau de risque d'introduction de la souche Andes demeure bas.

Cette prise de parole intervient dans un contexte où la vigilance internationale autour du hantavirus a été rehaussée. Le virus, transmis principalement par contact avec des rongeurs infectés ou leurs déjections, fait l'objet d'un suivi renforcé par les autorités sanitaires mondiales. La souche Andes, identifiée en Amérique du Sud, présente la particularité rare d'être transmissible d'humain à humain.

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Pourquoi le Cameroun réagit maintenant

La surveillance sanitaire aux frontières camerounaises a été renforcée de manière préventive. Ce choix s'explique par des facteurs convergents.

Le premier est la connectivité internationale du pays. Les aéroports de Yaoundé-Nsimalen et de Douala constituent des points d'entrée majeurs pour les voyageurs en provenance de zones à risque. Les ports de Douala, Kribi et Limbe assurent quant à eux un flux commercial maritime constant. Ces infrastructures représentent les vecteurs potentiels d'introduction de pathogènes émergents sur le territoire.

Le deuxième facteur est la leçon tirée des crises sanitaires précédentes. L'épidémie de Covid-19 a démontré le coût d'une réaction tardive. Les autorités sanitaires camerounaises appliquent désormais un principe de précaution anticipatoire : intervenir avant que le risque ne se matérialise, et non après.

Le troisième facteur est la pression des partenaires internationaux. L'Organisation mondiale de la santé et les agences de santé publique régionales encouragent les États à activer leurs protocoles de veille dès lors qu'une alerte épidémiologique est émise, indépendamment de leur exposition directe.

Le dispositif déployé

La surveillance renforcée aux aéroports et ports camerounais repose sur plusieurs niveaux d'intervention simultanés. Les points d'entrée Yaoundé-Nsimalen, Douala, Kribi et Limbe font l'objet d'un contrôle sanitaire accru des voyageurs. Les agents en poste sont mobilisés pour détecter tout signe clinique compatible avec une infection virale.

En parallèle, les hôpitaux de référence du pays préparent des unités d'isolement. Cette mesure de précaution permet de disposer d'une capacité de prise en charge immédiate si un cas suspect devait être identifié. L'isolement précoce est le principal outil de prévention de la transmission dans les établissements de santé.

La collaboration avec des instituts de recherche internationaux a également été activée. Elle porte sur la capacité de diagnostic en laboratoire : en cas de suspicion clinique, des échantillons pourront être analysés rapidement grâce à ces partenariats. Le diagnostic du hantavirus requiert des tests spécialisés que peu de laboratoires africains peuvent réaliser de manière autonome.

Des enjeux sanitaires à deux horizons temporels

L'efficacité du dispositif dépend de la continuité des contrôles aux points d'entrée et de la réactivité des équipes hospitalières. Un cas importé non détecté dans les premières heures peut générer une chaîne de transmission difficile à contrôler. La souche Andes, transmissible entre humains, exige une vigilance particulièrement soutenue dans les structures de soins.

L'enjeu est structurel. Le Cameroun doit consolider sa capacité de diagnostic virologique sur le territoire national. Dépendre de laboratoires internationaux pour confirmer une infection émergente introduit des délais incompatibles avec une réponse épidémique rapide. Le renforcement des capacités locales de séquençage et d'analyse virale est une priorité que cette alerte remet en lumière.

La vraie question que pose cette alerte préventive

Le Cameroun a choisi la transparence et l'anticipation face à une menace qui ne s'est pas encore matérialisée sur son sol. C'est une posture sanitaire saine. Mais elle soulève une interrogation plus profonde : les infrastructures de santé publique camerounaises sont-elles aujourd'hui suffisamment dimensionnées pour absorber une crise virale émergente d'ampleur, si la situation venait à évoluer ? La réponse à cette question se construit maintenant, pas au moment de la première alerte rouge.