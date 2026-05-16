Congo-Kinshasa: Déclaration de l'épidémie d'Ebola en Ituri - 8 cas confirmés

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré, ce vendredi 15 mai, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia, en province de l'Ituri.

Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale ont confirmé huit cas positifs sur treize échantillons prélevés, souche Bundibugyo. À ce jour, 246 cas suspects et 80 décès ont été notifiés, dont quatre testés positifs.

Plutôt dans la matinée, l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) faisait état des cas suspects dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province.

« Quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire. Des cas suspects ont également été signalés à Bunia, en attente de confirmation », a détaillé dans un communiqué, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

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Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes :

Activation du Centre des opérations d'urgences de santé publique ;

Renforcement de la surveillance épidémiologique ;

Prise en charge gratuite et isolement strict des cas suspects ou confirmés ;

Déploiement d'équipes d'intervention rapide et de médicaments essentiels ;

Intensification de la communication sur les risques et engagement communautaire.

Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter les contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert (151) est disponible pour toute information utile.

« Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie », a déclaré le ministre.

Cette 17e épidémie d'Ebola intervient environ huit mois après celle de Bulape, dans le territoire de Mweka (province du Kasaï), officiellement annoncée le 4 septembre 2025, ayant causé la mort de 42 personnes sur les 64 cas notifiés.