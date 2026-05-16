Tunisie: Le court-métrage tunisien « Sofia » de Sami Chaffai s'invite au Festival de Cannes

Le cinéma tunisien continue de faire rayonner sa jeune garde à l'international. Le court-métrage « Sofia », réalisé par le talentueux cinéaste et créateur de contenu tunisien Sami Chaffai, a officiellement intégré la section dédiée aux courts-métrages du prestigieux Festival de Cannes.

Un passage du web au grand écran

Connu pour sa créativité visuelle débordante et sa forte communauté sur les réseaux sociaux, Sami Chaffai franchit une nouvelle étape cruciale dans sa carrière de cinéaste.

Avec Sofia, il confirme son ambition de porter des récits tunisiens singuliers vers les vitrines cinématographiques les plus exigeantes du monde.