Tunisie: L'ESS finit la saison à la 7e place - Hors sujet...

Les mêmes errements ont été constatés lors des 4 derniers matchs en déplacement en championnat, tous achevés sur une défaite par 2 buts d'écart.

La saison est bel et bien terminée sur une fausse note pour l'ESS avec une nouvelle sortie de route à Sfax. Un classement jamais entrevu, depuis l'exercice 1991-1992 où le club sahélien avait fini à la 9e place. Le match de Sfax a mis à nu toutes les carences d'une équipe loin du compte et hors sujet cette saison, indigne de son rang national. Face au CSS, une première mi-temps bredouille, avec un cinglant 3-0, un but pour l'honneur en fin de match signé Abid qui affectionne les buts face au CSS et un sentiment de renoncement à chaque déplacement.

Après Béja, Métlaoui, Zarzis, l'ESS a encaissé plus de 11 buts en 4 matchs, soit le tiers des 30 buts concédés en 30 matchs. Soit strictement une moyenne d'un but encaissé par match. Beaucoup trop pour une défense qui prend l'eau match après match. Si on ajoute celui de l'élimination en Coupe, soit 5 défaites lors des 7 derniers matchs, on culmine à 15 buts concédés. Relâchement total, renoncement complet, avec un dernier match qui s'est terminé en queue de poisson au moins lors du 1er half. A l'image de la saison...

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Le turnover, avec de nouveau Diawara et Bouzaabia titulaires, n'a pas fait la différence, au vu de l'absence conjuguée de Gbo et Ben Choug dans la formation rentrante. Un déplacement encore manqué. Mohamed Ali Nafkha, entraîneur qui n'est pas encore fixé sur son avenir à la tête du club, a transmis son amertume : « La fin de saison a été décevante, avec beaucoup de mauvaises circonstances.

On n'a pas bien entamé le match et on a encaissé un but précoce. On a essayé de revenir au score et on a réussi à marquer, mais ce n'était pas suffisant... » Loin d'être suffisant pour un scénario qui s'est répété fâcheusement à chaque match à l'extérieur en fin de saison. Une saison ponctuée par une instabilité chronique du staff technique, changé à tour de bras.

5 entraîneurs en une saison...

Avec 11 défaites en championnat, 14 toutes compétitions confondues, l'ESS a disputé l'une des pires saisons de son histoire, changeant 4 fois d'entraîneur. Avec tour à tour Dridi, Nafkha, un intermède d'un match de Mkacher, tout comme Afouane Gharbi et de nouveau Nafkha, les fans du club ont eu droit à toutes les surprises, l'une plus mauvaise que l'autre.

Autre particularité sur les 11 défaites en championnat, le CA, l'OB et le CSS ont battu l'ESS à l'aller comme au retour. Désormais, la date du samedi 30 mai 2026, avec l'assemblée élective, va constituer un nouveau tournant dans l'histoire du club qui va devoir se projeter sur une houleuse prochaine saison.