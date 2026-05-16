Tunisie: L'Aïd en toute fierté

A l'approche de l'Aïd el Idha, tout le monde s'autoproclame protecteur du cheptel national, même les Tunisiens de condition modeste. Tout le monde aussi se comporte en spéculateur professionnel en moutons et en érudit de l'Islam «obscurantiste» pour répandre l'idée selon laquelle ceux qui et n'observent pas la sacrifice du mouton, même s'ils n'en ont pas les moyens, sont des mécréants qui serviront de combustible pour l'enfer.

Au point que le mufti de la République s'est trouvé dans l'obligation de rétablir la vérité. Sauf que ceux qui ont écouté son message et l'on compris sont une minorité insignifiante. Pourtant, dans le discours éclairé du Président de la République, ceux et celles qui aiment la Tunisie et adorent la religion musulmane et son Prophète savent que la vérité est tout autre et que le Président s'est donné volontairement pour mission de réconcilier les Tunisiens avec leur religion, de sentir, de nouveau, le goût de l'Aïd du sacrifice dans «sa propre» acception, après tant d'années de braise.

Années au cours desquelles on a perdu, du fait des extrémistes, notre identité. Par la bénédiction du retour à nos fondamentaux et à notre personnalité broyée par ces savants de la 25e heure, les Tunisiens peuvent, aujourd'hui, fêter l'Aïd El Kébir en ayant le sentiment d'être des citoyens qui maîtrisent leur devenir, même si les prix demeurent élevés et que les quantités importées restent en deçà des attentes.

Il reste, toujours, que les festivités de fin mai auront un goût particulier que ne peut savourer qu'un peuple qui communie avec son Président et qui renouvelle son engagement à remporter, sous sa direction, tous les paris du développement et à vaincre tous les détracteurs qui se sont juré de ne jamais lâcher prise.

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En somme, la fête de l'Aïd El Idha permettra, sûrement, de renforcer davantage la cohésion, la synchronisation et l'entente entre les patriotes, les authentiques.

Et les significations de cette journée pas comme les autres sont, de par leur profondeur, la leçon magique qu'on doit inculquer aux jeunes et aussi aux adultes dont certains ont perdu la boussole.