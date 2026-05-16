Tunisie: Concours de recrutement des enseignants du secondaire - La Transtu déploie un plan de transport spécial établit un nouveau record

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion du déroulement des épreuves des concours de recrutement des enseignants du secondaire, de l'enseignement technique et artistique (session 2026), prévues ce dimanche 17 mai 2026 de 7h00 à 13h00, la Société des Transports de Tunis (Transtu) a mis en place une programmation spéciale pour garantir le bon déroulement des examens. Ce dispositif se présente comme suit :

Pour les candidats se rendant au Lycée Ibn Abi Dhiaf et au Lycée Pilote de Manouba

En plus du renforcement des lignes régulières (104, 460, 410B, 16T et 42B), des navettes spéciales sont prévues pour assurer le déplacement des candidats aller-retour dans les meilleures conditions :

Aller :

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Départ à 6h15 de la station Barcelone vers le lycée Ibn Abi Dhiaf, puis le lycée Pilote de Manouba.

Départ à 6h15 de la station Bab Saadoun, passant par la gare routière du Nord (Bab Saadoun), l'avenue Habib Bourguiba, la place du Bardo, Khaznadar, le lycée Ibn Abi Dhiaf, puis le lycée Pilote de Manouba.

Départ à 6h00 de la station Tebourba en direction des deux lycées.

Départ à 5h30 de Sidi Medien, passant par Borj El Amri, Mornaguia, El Agba, la station Slimane Kahia, pour finir aux lycées Ibn Abi Dhiaf et Pilote de Manouba.

Retour :

Le retour des candidats sera assuré après la fin des épreuves à 13h15.

Réseau ferroviaire (Métro) :

Les candidats peuvent emprunter la ligne 4 du métro depuis la station Barcelone jusqu'à la station Khaireddine.

Les usagers des autres lignes de métro peuvent effectuer une correspondance avec la ligne 4 au niveau de la station Barcelone.

2. Pour les candidats se rendant au Lycée Khaireddine Pacha et au Lycée Hannibal (Ariana Ville)

En plus du renforcement des lignes régulières (27, 77, 44A, 80, 18T et 47), des navettes spéciales sont programmées :

Aller :

Départ à 6h00 du centre-ville de Sidi Thabet vers les deux lycées.

Départ à 6h00 de Kalaat el-Andalous en direction des deux lycées, en passant par Raoued (via l'itinéraire de la ligne 44A).

Départ à 6h00 de Raoued Plage, en passant par Raoued et Cité El Ghazala.

Départ à 6h00 de La Marsa Ville, passant par la Route Nationale n°9, l'hôpital universitaire Mongi Slim, puis la route de Soukra.

Retour :

Le retour des candidats sera assuré après la fin des épreuves à 13h15.

Les candidats peuvent utiliser la ligne 2 du métro qui part de la station Barcelone, passe par la station de la République (Passage), en direction d'Ariana.

Les usagers des autres lignes de métro peuvent également faire la correspondance avec la ligne 2 à la station Barcelone.

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