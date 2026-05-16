Tunisie: EST - Riadh Bennour quitte le navire

L'organigramme de l'Espérance Sportive de Tunis (EST) enregistre d'importants changements structurels ces dernières heures. Les démissions successives de deux dirigeants clés s'ajoutent au départ récent de l'entraîneur principal.

Le club tunisois traverse une phase de transition administrative et technique marquée par le retrait de plusieurs figures majeures de sa direction et de son encadrement.

Défections au sein de la direction et du staff médical

Riadh Bennour, responsable de la section football et figure de la gestion sportive du club, a officialisé sa démission de ses fonctions. Ce départ intervient alors que le dirigeant a accompagné le club durant de nombreuses campagnes nationales et continentales.

Parallèlement, le docteur Yassine Ben Ahmed a annoncé qu'il quittait la commission médicale de l'Espérance Sportive de Tunis, laissant ainsi vacante la direction du suivi de la santé des athlètes.