Tunisie: Basket - Constant et déterminant - Omar Abada - La maîtrise du capitaine

La dernière finale qui a mis aux prises le Club Africain à l'Union Sportive Monastirienne a été, comme d'habitude, aussi intense que captivante. Le Club Africain a largement profité du rythme acquis lors du dernier Tournoi livré à Rabat dans le cadre de la BAL.

Mais il faudrait reconnaître que le rôle du capitaine de l'équipe, Omar Abada, a prouvé une fois de plus que le leadership ne se résume pas à un brassard enroulé autour du bras. C'est beaucoup plus que cela. C'est un esprit, une éthique, un caractère et une vue du collectif qui se traduit par une combativité hors du commun sur le terrain.

Indépendamment de sa grande maîtrise technique, son sang-froid, sa lecture intelligente du jeu et son mental de gagnant, Omar Abada s'est imposé comme une des vedettes de la BAL. En effet, il y avait autour de lui des éléments importants et, face à lui, d'authentiques stars qui ont d'ailleurs donné à ce tournoi qualificatif une portée extraordinaire.

Les fans et les observateurs se souviendront toujours et pour longtemps de la percée effectuée au sein de la défense d'Al Ahly et qu'au lieu de tirer et d'égaliser pour jouer la prolongation, il a prolongé sur Marnaoui qui a été tout disposé de marquer les trois points de la victoire.

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Il a été donc une des stars incontestées du tournoi BAL et l'un des meilleurs joueurs de la finale de la Coupe de Tunisie.

Bien entendu, il a été aidé dans sa tâche par ses camarades qui ont tout fait pour lui permettre de s'exprimer et de faire valoir ses immenses qualités individuelles et collectives.

Il a joué avec un esprit de conquête, avec détermination et combativité, se donnant à fond pour décrocher le titre et faire vibrer les supporters Rouge et Blanc. Il sera sûrement d'une grande utilité pour le CA aux play offs de la BAL à Kigali où l'adversaire, Al Ahly Libyen, se présente comme un gros morceau de cette édition.