Tunisie: Shanghai Diamond League - L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani réalise un nouveau record

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani a réussi, ce samedi, à établir un nouveau record national dans l'épreuve du 3 000 mètres steeple, lors du meeting de la Ligue de diamant à Shanghai Qiqiao, en Chine.

Marwa Bouzayani est parvenue à descendre sous la barre des 9 minutes sur le 3 000 mètres steeple, battant ainsi son propre record national. Elle a décroché la troisième place de la course avec un temps de 8 min 58 s 09, lors de la étape d'ouverture des meetings de la Ligue de diamant d'athlétisme à Shanghai Qiqiao, en Chine.

Pour rappel, Marwa Bouzayani était absente des championnats d'Afrique d'athlétisme (Accra 2026) en raison de ses engagements dans la Ligue de diamant, à travers les deux meetings qui se déroulent les 16 et 23 mai courant dans les villes chinoises de Shanghai et Xiamen.

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