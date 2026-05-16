Tunisie: Droits des femmes en Méditerranée - L'Université de Tunis El Manar prévoit un atelier international

L'Université de Tunis El Manar s'associe à l'Université Frédéric-II de Naples pour organiser une importante rencontre scientifique transfrontalière. Cet événement mettra en lumière les dynamiques juridiques et sociétales qui entourent la condition féminine dans le bassin méditerranéen.

L'Université de Tunis El Manar franchit une nouvelle étape dans la coopération académique internationale en s'associant à l'Université Frédéric-II de Naples, en Italie. Ensemble, les deux institutions piloteront le 27 mai 2026 un atelier international d'envergure qui s'inscrit dans le cadre du projet international « SULIEIA » et qui s'intitule « Les droits des femmes en Méditerranée : contextes juridiques et réalité sociale ». Prévu de 9h30 à midi au siège de l'université napolitaine, cet événement réunira universitaires et chercheurs de premier plan, tous spécialisés dans les questions de genre, les évolutions législatives et les réalités socio-économiques des pays de la région.

Cette rencontre scientifique de haut niveau permettra une diffusion des savoirs où les organisateurs ouvrent l'événement aux doctorants qui souhaitent suivre les travaux à distance. Ces derniers sont invités à s'inscrire via un formulaire en ligne (forms.gle) et bénéficieront d'une valorisation de leur parcours puisque trois crédits de formation leur seront attribués pour leur participation. Le corps enseignant et les chercheurs peuvent également valider leur présence en s'enregistrant directement sur la plateforme électronique officielle du projet à l'adresse "sulieia.it".

Mené sous la direction de l'Université Frédéric-II de Naples, le projet « SULIEIA » s'impose comme une initiative académique d'envergure associant des universités de la rive sud de la Méditerranée et de la région des Balkans. L'ambition de l'atelier précité est de propulser la coopération universitaire internationale et de moderniser les structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

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Le programme déploie, à ce titre, une stratégie globale axée sur l'accélération de la transition numérique dans les facultés, l'implémentation de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion active de l'égalité des genres au sein même des instances universitaires.

Financé par le plan de relance européen dans le cadre des initiatives d'éducation transfrontalières, ce réseau académique unique regroupe aujourd'hui plus de 30 universités partenaires de la rive sud de la Méditerranée et des Balkans occidentaux, faisant de cet atelier un carrefour d'échange incontournable pour l'avenir des droits des femmes dans la région.