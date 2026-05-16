Tunisie: Le CSS se contente de la 3e place - Un goût d'inachevé quand même !

Malgré son large succès sur l'ESS, le CSS n'a pas pu décrocher la deuxième place et le billet pour la Ligue des Champions.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'incroyable remontada des Sfaxiens en phase retour 11 victoires, 3 nuls et une défaite en 15 matches) ne leur a pas suffi pour obtenir mieux que le pied du podium et la troisième place qualificative pour la Coupe de la CAF. Leur remarquable sprint final ne leur a pas été donc suffisant pour se racheter de leur mauvais parcours de la phase aller.

Si cette déception est compréhensible tellement le CSS a été tout près d'une performance exceptionnelle qui n'était pas dans son plan de départ, elle ne doit pas pour autant occulter la belle moisson de la saison. Troisième avec 62 points, le CSS termine avec 14 longueurs d'avance sur le ST quatrième et 17 sur l'USM cinquième. En outre, il a encore devant lui un non moins beau challenge à relever : monter sur le podium pour brandir le trophée de la Coupe de Tunisie. Ce n'est pas donc le moment de craquer et de perdre ce grand appétit venu en mangeant.

Une fin de championnat à savourer

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Il faut reconnaître que cette troisième place est flatteuse même si les portes de la Ligue des Champions n'ont pas été franchies. Les Sfaxiens ont bien joué leur va-tout contre l'Etoile, ont bouclé le résultat et scellé le sort de ce classico dès la première mi-temps avec une avance de 3 à 0. Le premier but éclair d'Omar Ben Ali après 22 secondes du coup d'envoi a été le détonateur de cette suprématie. Un chef-d'oeuvre dans sa conception avec cette longue passe du meilleur passeur en ce moment au CSS, Ali Mâaloul, pour Rayan Derbali dont la remise instantanée à Omar Ben Ali a permis à ce dernier de crucifier Sabri Ben Hassen.

Le second but du même Omar Ben Ali à la demi-heure de jeu et le penalty transformé par Ali Mâaloul avant la pause ont confirmé cette rage de vaincre. Mais ce succès bien construit n'a pas changé la position du CSS au classement final puisque l'EST a réussi à Ben Guerdane à se rebiffer et a validé son billet pour la Ligue des Champions. Pour atténuer le choc de la déception, Mohamed Kouki préfère regarder le verre à moitié plein et rappeler quelques statistiques pour valoriser la performance de son groupe.

« Il ne faut pas oublier les conditions pénibles de notre début de saison qui nous ont empêchés de bâtir à temps un groupe performant », affirme-t-il. « Mais malgré tout, nos statistiques plaident en notre faveur et nous donnent ce sentiment du devoir accompli. Avec 18 victoires, c'est le deuxième meilleur record du CSS après celui de la saison 2015/2016 avec 23 succès.

En outre, nous pouvons être fiers de nos 13 matches d'affilée sans défaite, championnat et coupe de Tunisie confondus, de notre attaque prolifique classée deuxième avec 43 buts marqués et de notre défense assez solide avec seulement 13 buts encaissés. C'est au regard de ces statistiques, qui ne trompent pas, qu'on doit juger notre réussite et dresser le bilan réel et objectif de notre saison », a-t-il enchaîné.

Ce CSS, qui s'est contenté dans son projet pour cette saison d'envisager une simple place sur le podium, est parvenu jusqu'à rêver du titre dans les dernières journées. N'est-ce pas un bel acquis malgré cet amer goût d'inachevé ?