Tunisie: Sofiane Tekaya aspire à un nouveau souffle touristique et artisanal à Gafsa

En visite de terrain dans le gouvernorat de Gafsa, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a donné le ton pour une nouvelle dynamique économique dans la région. L'objectif qu'il a annoncé est de booster l'investissement, valoriser le patrimoine local et séduire une nouvelle clientèle.

Et ce, lors d'une séance de travail qui s'est tenue au siège du gouvernorat pour assurer le suivi des retombées de l'événement « Journées du tourisme et de l'artisanat - "Viens Gafsa" ».

Selon un communiqué du ministère, cet événement a, d'abord, permis d'évaluer l'état d'avancement des grands chantiers programmés. Mais il a également insufflé une véritable dynamique économique dans la région, agissant comme un accélérateur pour les investissements touristiques et artisanaux. Le ministre, indique la même source, a insisté sur l'urgence de mobiliser la jeunesse locale autour de ces deux secteurs vitaux que sont le tourisme et de l'artisanat.

Et ce, en vulgarisant les dispositifs d'aide et les avantages financiers disponibles. Il a également mis l'accent sur l'importance d'alléger les procédures administratives pour lever les freins à la création, et d'assurer un encadrement actif des porteurs de projets, des start-ups ainsi que des toutes nouvelles entreprises communautaires du secteur de l'artisanat

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Innovation artisanale, expansion hôtelière et nouveaux circuits

Pour retenir les visiteurs le plus longtemps possible à Gafsa, le ministère a incité à la création de circuits touristiques régionaux intégrés. Et ce, tout en profitant d'un renforcement de la capacité d'accueil locale, des voyages pilotes qui ont déjà été lancés en étroite coordination avec les agences de voyages. L'objectif final, a-t-il laissé entendre, est d'intégrer durablement Gafsa dans les circuits touristiques nationaux.

Ceci dit, la visite a également mené le ministre au Centre de design et d'innovation dans l'artisanat de Gafsa. Ce pôle se distingue par son rôle clé dans la modernisation des produits traditionnels et dans le renforcement des compétences des artisans, notamment en termes de marketing et d'export. À cette occasion, une exposition a mis en lumière les dernières créations issues des programmes d'encadrement du centre.

A noter qu'en clôture de sa visite, Sofiane Tekaya a inauguré un nouvel hôtel aux côtés du gouverneur de la région. Cette infrastructure marque un apport qualitatif majeur pour le paysage touristique local et symbolise la confiance grandissante des investisseurs dans le potentiel de la région. Ce projet permettra non seulement de diversifier l'offre touristique, mais aussi de générer de nouveaux emplois directs pour les habitants de la région.