Tunisie: Consommation - Tout pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Tunisiens

La Tunisie se trouve en plein coeur de mutations qualitatives touchant les différents domaines de la vie quotidienne dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens à travers le pays, toutes catégories et toutes régions confondues.

Insistant sur la nécessité d'assurer la bonne marche des services publics tout en veillant, sans relâche, à la réduction des prix sur la base de nouvelles approches, le Président de la République met en exergue, en toutes circonstances, sa volonté dans le but évident de concrétiser les attentes du peuple et rompre, une fois pour toutes, avec les résidus du passé, plus particulièrement ceux hérités de la décennie sombre et démentir les discours sceptiques et alarmistes de certaines voix lancées par des lobbies désireux de retourner en arrière.

En effet, pas plus tard que ce jeudi, le Chef de l'Etat a réitéré sa détermination à déployer le maximum d'efforts pour passer à des paliers supérieurs en améliorant le pouvoir d'achat des Tunisiens grâce à des mesures énergiques en matière de pression sur les coûts des produits à la consommation.

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Rappelons que le Président de la République ne cesse, depuis son avènement à la magistrature suprême, plus précisément depuis le processus du 25 juillet 2021, de mener une lutte continue et ferme contre le monopole et la spéculation, qualifiant ces pratiques de «nuisances» économiques contre les citoyens, d'où les appels répétés pour une guerre de libération.

D'où aussi l'insistance quant au démantèlement des réseaux, qualifiés de criminels, de distribution et à la régulation des prix des produits de base, avec l'exigence d'opter pour une approche durable plutôt que des campagnes ponctuelles, d'où la fiabilité de la politique contre le monopole et les pratiques des spéculateurs qui exploitent des entrepôts illégaux.

C'est dire qu'il est indispensable de mettre en place des réformes radicales et positives du secteur de la distribution où les circuits actuels sont jugés comme étant mafieux et criminels, car l'objectif reste, indéniablement, la stabilité des prix et la sécurisation de la situation socioéconomique en empêchant, entre autres, la flambée des prix des produits de première nécessité.

D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le Président Kaïs Saïed a mis en exergue l'impératif de rompre avec les méthodes traditionnelles, voire archaïques, favoriser une lutte ininterrompue sur tout le territoire tout en traduisant la volonté de l'Etat de coordonner mesures économiques et sécurité publique pour des résultats tangibles.

Plus encore, le Chef de l'Etat assure que, contrairement à ce qui est propagé par certaines campagnes médiatiques, la lutte contre le monopole, la spéculation et la hausse injustifiée des prix constitue, désormais, une politique d'État durable, voire permanente, avec l'objectif que chaque citoyen constate des résultats concrets au quotidien, et que les réseaux criminels perdent leur emprise sur les circuits de distribution.

En effet, le Président de la République ne rate aucune occasion pour réaffirmer que la lutte contre les pratiques monopolistiques et spéculatives ne doit pas se limiter à l'organisation de campagnes circonscrites dans le temps, mais à la mise en oeuvre d'une vraie politique consistant à s'engager de manière soutenue et prolongée afin d'offrir au peuple les attributs d'une vie digne et prospère.