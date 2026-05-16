Tunisie: Coopération Tunisie-Allemagne - Le projet REMO prend fin en propulsant la gouvernance locale à l'ère numérique

L'ambassade d'Allemagne en Tunisie a annoncé la clôture, à bon escient, du projet « Renforcement de la gouvernance locale et modernisation des services locaux en Tunisie » (REMO). Il s'agit d'un programme de coopération bilatérale stratégique qui s'est étendu sur une période de quatre ans entre la Tunisie et l'Allemagne (1er mai 2022 - 30 avril 2026).

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade d'Allemagne en Tunisie. La même source indique que ce projet contribue, aujourd'hui, à faire bénéficier plus de deux millions de personnes de services publics plus modernes et plus transparents. Il s'agit de résultats concrets réalisés en quatre ans.

Exécuté par l'Agence de coopération internationale allemande (GIZ) en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le projet REMO a principalement visé la modernisation de l'administration tunisienne, la proximité des services offerts aux citoyens. Il tend également à consacrer les principes de transparence et de bonne gouvernance tout en s'appuyant sur les solutions numériques.

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Ce projet, note-t-on encore, a contribué à la création de « Maisons de services numériques » dans 19 communes. Ces maisons, qui sont sous la tutelle des municipalités, fournissent des services administratifs numérisés (MSA). Le projet REMO a également contribué à la création de 3 nouveaux Espaces Citoyens ainsi qu'au développement de 4 solutions numériques majeures à l'instar du système de gestion des recettes municipales « GRB 2.0 », la plateforme numérique de la MSA, la plateforme « Tabbaâ » (Suivre) et l'application « Tathmine » (Valorisation) au profit de la Cour des comptes. Et ce, afin de soutenir les missions de contrôle et de moderniser durablement la gestion publique. Grâce à ce programme, le label de qualité de l'accueil « Marhaba » a été décerné à 10 recettes fiscales locales en reconnaissance de leurs services orientés vers les usagers.

Un système d'écoute a également été instauré au sein du ministère des Finances à travers la création d'un centre d'appels, parallèlement à l'accompagnement de 10 communes dans leurs projets de développement urbain (parcs, déchets, sport).

Les objectifs principaux du projet, rappelle-t-on, résident dans la modernisation des services publics et la transformation des services traditionnels en services numériques rapides qui garantissent la dignité du citoyen et réduisent les délais. Il s'agit d'un soutien à la décentralisation et à la gouvernance locale en renforçant les capacités des communes et des institutions locales à gérer leurs affaires et à développer durablement leurs régions.

Et ce, à côté du renforcement de la transparence et du contrôle mis en place à travers le développement de mécanismes et de systèmes numériques. Systèmes nécessaires aux structures de contrôle (telles que la Cour des comptes) pour assurer le suivi de la gestion des deniers publics, ainsi que pour améliorer la qualité de l'accueil et de la communication. Ces optimisations permettent de bâtir de nouveaux ponts de confiance entre l'administration et le citoyen grâce à des espaces modernes et des systèmes d'écoute efficaces.