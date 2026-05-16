Tunisie: INS - Le pays va vers un vieillissement de la population

La Tunisie semble traverser une inédite phase de transition démographique marquée par un vieillissement de la population et une baisse historique de la natalité ! Ce constat a été dressé par l'Institut National de la Statistique (INS).

En effet, selon ses dernières projections, l'INS indique que la Tunisie comptera environ 12,160 millions d'habitants en 2030, contre 11,970 millions en 2024. Ainsi, et en six ans, la Tunisie ne serait peuplée que du faible taux de 190 mille nouveaux habitants. L'institut prévient que le pays entrera dans une ère de « croissance démographique très faible », frôlant la quasi-stagnation à l'horizon 2054 étant donné que le ralentissement tend à s'accentuer drastiquement au cours des prochaines décennies.

La croissance perd en vitesse

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'INS explique cette décélération par la considérable baisse du nombre de naissances. Même si l'INS prévoit une légère reprise qui serait modélisée à partir de 2027, la tendance baissière globale risque de redessiner la structure par âge des Tunisiens. De fait, l'INS a noté une baisse significative du nombre effectif de la tranche d'âge ayant entre 0 et 19 ans. En contrepartie, la stabilisation relative de la population active, ayant entre 20 et 59 ans, n'est pas à même d'assurer un équilibre. Et ce, d'autant plus qu'une augmentation significative du nombre des séniors (ayant 60 ans et plus) est de mise

Une transition plus rapide que prévu

En moins de quarante ans, la Tunisie a donc connu l'une des mutations démographiques les plus fulgurantes et les plus rapides du bassin méditerranéen. L'indice de fécondité s'est littéralement effondré en seulement trente ans. Il est passé de plus de 3 enfants par femme en 1994 à seulement 1,54 en 2024. D'ailleurs, le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2024) confirme que la population tunisienne réelle est bien en deçà des anciennes projections. L'on parle alors d'une transition bien plus rapide et plus profonde que prévu.

Il est à noter que pour dresser un tel constat, l'INS a croisé les données de l'état civil avec les résultats des recensements passés. Il s'agit d'une approche probabiliste adossée aux standards des Nations Unies. L'INS rappelle toutefois que cette trajectoire « n'est pas nécessairement irréversible ». Et pour contrer un tel résultat, il appelle les décideurs à déployer d'urgence des politiques publiques adaptées à même d'absorber ces mutations sociétales majeures.