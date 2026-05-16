Tunisie: Sécurité routière - Les jeunes représentent 50 % des victimes d'accidents

Face à un bilan statistique alarmant qui touche prioritairement la jeunesse, les appels à une refonte de la politique de sécurité routière se multiplient. Entre renforcement des contrôles, éducation précoce et aménagement du réseau, passage en revue des leviers d'action d'une priorité nationale.

Les derniers indicateurs de la sécurité routière révèlent une situation critique : les jeunes représentent aujourd'hui près de 50 % des victimes des accidents de la route. Ce seuil statistique, qui met en évidence la vulnérabilité particulièrement élevée des nouvelles générations de conducteurs, interpelle l'ensemble des acteurs publics et de la société civile. Face à ce constat, experts et autorités s'accordent sur l'urgence de déployer une stratégie globale et coordonnée.

Durcissement du cadre réglementaire et application de la loi

L'endiguement de cette tendance lourde passe d'abord par une modernisation des outils de contrôle et une révision du barème des sanctions. Les spécialistes préconisent une extension massive du contrôle automatisé des infractions afin d'augmenter la probabilité de détection des comportements à risque.

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Pour être pleinement efficaces, ces mesures doivent s'accompagner d'un renforcement législatif visant à rendre les sanctions réellement dissuasives pour les conducteurs. L'objectif affiché est de garantir une application stricte et systématique de la loi, éliminant ainsi tout sentiment d'impunité sur le réseau routier.

Prévention, éducation et infrastructures : les axes de long terme

La réponse purement répressive ne saurait toutefois suffire. L'inversion de la courbe de mortalité chez les jeunes nécessite une action structurelle en amont, notamment par l'intégration de l'éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge au sein des parcours scolaires.

Cette démarche éducative doit être soutenue par une intensification des campagnes de sensibilisation, ciblées sur les facteurs de risques principaux tels que la vitesse ou l'usage des technologies au volant.

En parallèle, une réévaluation des infrastructures routières est jugée indispensable pour concevoir des aménagements plus sûrs, capables de limiter les erreurs de trajectoire ou d'appréciation.