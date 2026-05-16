Maroc: L'artiste et chanteur Saad el Lamjarred condamné à cinq ans de prison

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été condamné vendredi 15 mai 2026 à cinq ans de prison pour le viol d'une jeune femme qu'il avait rencontrée en 2018 à Saint-Tropez, dans le sud-est de la France.

La star a fondu en larmes à l'énoncé du verdict de la cour d'assises de Draguignan, avant d'enlacer son épouse et sa belle-mère. Ayant comparu libre lors de ce procès à huis clos, aucune décision de mandat de dépôt à effet immédiat n'a été émise par le tribunal à son encontre.

Après une semaine de débats, l'accusation avait requis dix ans de prison à l'encontre du chanteur de 41 ans, qui bénéficie d'une immense popularité dans le monde arabe. Saad Lamjarred avait déjà effectué trois mois de détention provisoire en 2018 dans le cadre de cette affaire. Son avocat, Me Christian Saint-Palais, s'est refusé à tout commentaire à l'issue du verdict.

Le tribunal a également condamné le chanteur à verser 30 000 euros de dommages et intérêts à la plaignante, en plus de 5 000 euros pour les frais d'avocat.