Tunisie: Kairouan - Plus de 1 200 citoyens soignés gratuitement à Hajeb El Ayoun

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Ce samedi, plus de 1 200 citoyens de la délégation de Hajeb El Ayoun, dans le gouvernorat de Kairouan, ont bénéficié des services d'une caravane médicale multidisciplinaire. Organisée par la circonscription sanitaire de Hajeb El Ayoun sous l'égide du ministère de la Santé et en coordination avec la Direction régionale de la santé de Kairouan, cette initiative concrétise la politique du ministère visant à améliorer la qualité des services de santé et à les rapprocher des citoyens dans les différentes régions.

Le directeur régional de la santé de Kairouan, le Dr Djamel Merabet, a précisé dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) que cette caravane couvrait plus de 95 % des spécialités médicales et chirurgicales disponibles en Tunisie. Elle s'est distinguée par l'encadrement et la supervision de professeurs universitaires, d'une élite de grands médecins et de chefs de services de la Faculté de médecine de Sousse et des hôpitaux de Kairouan, en coordination avec l'ancien doyen de la Faculté de médecine de Sousse, le Dr Hédi Khairi.

Il a ajouté qu'un personnel médical et paramédical comprenant plus de 150 cadres des secteurs public et privé, ainsi que des médecins de soutien venus des gouvernorats voisins de Sidi Bouzid et de Kasserine, ont assuré les services de cette caravane gratuite. L'événement a connu une affluence massive de la part des habitants, qui ont salué cette initiative.

Le porte-parole a également expliqué que pour faciliter la prise en charge du flux important d'habitants, les consultations ont été réparties sur quatre sites stratégiques de la ville : l'hôpital local de Hajeb El Ayoun, le siège de la circonscription sanitaire, l'école primaire « 2 Mars » et le lycée secondaire de la région.

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Le Dr Djamel Merabet a estimé que la caravane a « réussi à atteindre ses objectifs humanitaires en redonnant le sourire et la satisfaction aux citoyens ». Il a souligné son rôle concret pour soulager les habitants de la région du fardeau des voyages et de la pénibilité des déplacements vers les hôpitaux universitaires d'autres gouvernorats, tout en permettant aux structures de santé de recenser et de suivre ultérieurement les cas nécessitant des soins médicaux continus.

La caravane a proposé des consultations gratuites couvrant plus de 30 spécialités médicales, notamment la cardiologie, la pédiatrie, la chirurgie générale, la gynécologie-obstétrique, l'imagerie médicale, la rhumatologie, la dermatologie et la gastro-entérologie.

En plus de l'affluence record enregistrée dans les services d'ophtalmologie et de cardiologie, la caravane s'est particulièrement concentrée sur les activités préventives en assurant des opérations de dépistage de l'hypertension artérielle et du cancer du sein. Ces actions ont été renforcées par une unité mobile de mammographie au profit des femmes de la région, mise à disposition par la direction régionale de l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP).

À cette occasion, le directeur régional de la santé a annoncé l'organisation d'une caravane chirurgicale nationale le 23 mai courant dans différents gouvernorats de la République, dont Kairouan, dans le but de réaliser plus de 1 000 interventions chirurgicales de la cataracte pour les patients atteints.

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