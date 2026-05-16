Tunisie: Para-athlétisme - Open de Suisse sur fauteuils - La sélection tunisienne décroche 4 médailles dont 2 or

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de para-athlétisme a décroché quatre médailles (2 or et 2 bronze), samedi, à l'occasion de la première journée de l'Open de Suisse (sur fauteuils roulants) organisé dans la ville d'Arbon, en Suisse.

Les médailles d'or ont été l'oeuvre du champion paralympique Yassine Gharbi sur 400 m (T54) en réalisant un chrono de 46.17 et sur 1500 m (T54) en parcourant la distance en 2:54.45.

De son côté, Walid Ktila a décroché la médaille de bronze du 400 m (T34), en signant un temps de 51.27, tandis que Mohamed Nidhal Khelifi a obtenu le bronze de l'épreuve du 400 m (T53) en 51.42.

Les épreuves se poursuivront dimanche avec la participation des athlètes tunisiens. Yassine Gharbi sera aligné sur le 800 m (T54), Nidhal Khelifi sur le 800 m et le 100 m (T53) et Walid Ktila sera au départ du 800 m et du 100 m (T34).

Les athlètes tunisiens prendront part ensuite au Meeting de Nottwil (Suisse), comptant pour le Grand Prix de para-athlétisme, qui aura lieu du 21 au 23 mai.

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