Tunisie: Sousse - Des caméras intelligentes pour lutter contre le dépôt sauvage des déchets

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Sousse s'emploie à renforcer son système de surveillance et de lutte contre le phénomène du dépôt sauvage de déchets par les véhicules. Pour ce faire, elle déploie un nouveau type de caméras intelligentes dans plusieurs zones critiques où ces comportements illégaux sont récurrents, afin de préserver la propreté de l'environnement et la salubrité publique.

Dans ce cadre, des poursuites judiciaires sont engagées contre les contrevenants après leur identification grâce à ce réseau de caméras. Alimentés par l'énergie solaire, ces appareils sont dotés d'une technologie de reconnaissance des véhicules permettant d'identifier leurs propriétaires, dans le but de dissuader quiconque contribue à défigurer l'environnement et à dégrader les espaces publics. De plus, ces caméras sont reliées à la salle d'enregistrement centrale de la municipalité de Sousse, garantissant ainsi un suivi en temps réel des infractions, leur documentation, ainsi qu'une intervention rapide si nécessaire.

Dans un communiqué publié ce samedi sur sa page Facebook officielle, la municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des citoyens à respecter les lois, à se conformer aux horaires et aux lieux de collecte des déchets, et à contribuer activement à la préservation de la propreté et de l'esthétique de la ville.

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