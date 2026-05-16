Angola: Nouvelles infrastructures pour un meilleur contrôle des ventes au port de pêche de Tômbwa

Tômbwa — Le port de pêche de la municipalité de Tômbwa (Namibe) aura de nouvelles infrastructures garantissant une organisation optimale des ventes et un meilleur contrôle des captures, a annoncé ce samedi la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Santos.

S'exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre, la ministre a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur de la pêche du pays.

Elle a rappelé que le port, construit en 2015 et inauguré en 2017, est désormais achevé, permettant ainsi une réception du poisson de niveau international.

La ministre a précisé que les infrastructures, comprenant un quai, accueilleront la pêche semi-industrielle, industrielle et artisanale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, le gouverneur de la province de Namibe, Archer Mangueira, a souligné que le marché aux poissons sera doté d'infrastructures complètes pour la réception, la transformation, la conservation, la vente aux enchères et l'expédition des produits de la pêche, conformément aux normes d'hygiène et d'assainissement.

Il a ajouté que le marché aux poissons du port de pêche de Tômbwa permettra également à l'activité de pêche à Namibe de se conformer au plan d'organisation de la filière de la pêche artisanale, actuellement en développement.

« Organiser la filière de la pêche artisanale ne se limite pas à la création de coopératives, mais nécessite également des infrastructures qui permettent et facilitent l'activité de pêche », a-t-il déclaré.

Archer Mangueira a envisagé le port de pêche comme une plateforme logistique au service de la pêche artisanale et des secteurs industriel et semi-industriel.

Il a souligné que Tômbwa bénéficiera d'une infrastructure créatrice d'emplois, favorisant ainsi une meilleure inclusion sociale et financière au sein de la municipalité.

A son tour, le représentant de l'entreprise de construction, Rui Miguel Severino Mendonça, a indiqué que le projet, doté d'un budget de 24 748 815 116,58 kz, sera construit sur une superficie de 40 000 m².

« On y trouvera le marché de Lota, où seront vendus le poisson et le matériel de pêche, le bâtiment de Lota, ainsi que des installations de transformation, de conservation et de vente aux enchères », a-t-il expliqué.

De son côté, le président de l'association de pêche artisanale, Manuel Vata, a salué le projet, soulignant qu'il offrira une sécurité accrue, un confort amélioré et un meilleur suivi des prises.