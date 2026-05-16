Afrique Australe: L'ambassade d'Angola au Portugal appelle les jeunes à s'inspirer de l'exemple de Nanutu

Lisbonne — L'ambassade d'Angola au Portugal a lancé un appel aux nouvelles générations afin qu'elles s'inspirent de l'exemple du musicien et saxophoniste António Manuel Fernandes « Nanutu », décédé vendredi à Lisbonne, au Portugal, des suites d'une maladie, à l'âge de 68 ans.

Dans un message de condoléances adressé à la famille, la représentation diplomatique estime que cet appel à s'inspirer de Nanutu vise à rehausser le rayonnement de la culture angolaise et à lui rendre l'hommage qu'il mérite.

La mission diplomatique angolaise présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée et au ministère de la Culture d'Angola.

Nanutu, une figure inégalée de la musique angolaise

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Suite au décès de l'artiste, l'écrivaine Isabel Ferreira a décrit Nanutu, qu'elle appelait affectueusement « Nandinho », comme une figure inégalée de la musique angolaise, dont le talent avait le pouvoir de « réchauffer le coeur ».

Visiblement bouleversée, l'écrivaine a évoqué la proximité personnelle et professionnelle qu'elle entretenait avec le saxophoniste, soulignant qu'ils partageaient un parcours de vie similaire, ayant tous deux grandi loin de leurs parents, Nanutu ayant été élevé à Casa Pia.

L'écrivaine a également profité de l'occasion pour plaider en faveur de la création de documents historiques et d'un héritage écrit sur les artistes nationaux, déplorant que la société ait tendance à n'apprécier ses références qu'après leur disparition.

« Les textes, une fois consignés dans un livre, restent vivants », a affirmé Isabel Ferreira, mettant en garde contre le vide spirituel et esthétique que laisse la disparition de figures comme Nanutu dans le pays, faute de documents permettant aux jeunes générations de connaître leurs grands créateurs.

Pour le musicien et instrumentiste Betinho Feijó, Nanutu transmet à la nouvelle génération un savoir riche et diversifié, fruit d'une expérience fluide et ciblée, empreinte de travail acharné, de créativité, de résilience, d'optimisme et de foi.

Il le considère comme une figure marquante et inoubliable qui, grâce à sa vaste discographie, compte parmi les instrumentistes et compositeurs angolais les plus reconnus au monde.

De son côté, le musicien Klaudio Hoshai a déclaré avoir appris la nouvelle avec tristesse, soulignant que Nanutu était une figure emblématique de la musique angolaise et qu'il avait eu le privilège de travailler et d'apprendre à ses côtés.

Il a rappelé que Nanutu avait participé à la production de son plus grand succès, « Pió Pió », qui a cartonné en Angola et au sein de la diaspora ces dix dernières années.

« Pour moi, c'est une bénédiction et la transmission d'un véritable héritage. Nanutu laisse un héritage d'authenticité, d'amour de la culture et d'excellence musicale. Son art continuera d'inspirer la nouvelle génération de musiciens angolais », a-t-il souligné.

Né en 1957 à Luanda, Nanutu laisse derrière lui un patrimoine culturel immense et précieux, enregistré sur plusieurs albums et reconnu internationalement grâce à ses concerts à travers le monde.

En septembre 2024, pour célébrer ses 50 ans de carrière, Nanutu a lancé le projet « Nanutu Sax From Angola », qui l'a conduit à se produire aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne.