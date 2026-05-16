Angola: Le chef d'État-major général des FAA salue l'état de préparation des troupes de la Région militaire sud

Lubango — Le chef d'État-major général des Forces armées angolaises, le général de l'aviation Altino dos Santos, a salué samedi, dans la province de Huíla, le moral élevé et l'état de préparation des militaires, à l'issue d'une visite de quatre jours dans la région militaire Sud.

« Le moral des troupes est bon, très élevé, et elles sont en mesure de remplir leur mission », a déclaré le général aux journalistes à Lubango, lors qu'il faisait le bilan de son déplacement dans le sud de l'Angola.

Le général Altino dos Santos a toutefois exhorté les troupes à rester vigilantes dans leur préparation et à investir dans la formation continue, un défi déjà relevé par l'aviation civile angolaise, car le savoir est un facteur fondamental, gage de disponibilité opérationnelle et d'efficacité.

L'officier supérieure des Forces armées angolaises a exhorté les troupes à rester vigilantes, disciplinées et prêtes à accomplir leur mission de défense de la patrie et des institutions démocratiques, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité nécessaires au développement harmonieux de l'Angola.

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La visite du chef d'état-major des FAA dans la province de Huíla, destinée à apporter son soutien et d'inspecter la région, s'est concentrée sur les unités régionales des municipalités de Lubango, Matala et Jamba Mineira, où il a maintenu le contact avec les troupes.

Outre Huíla, il s'est également rendu dans les municipalités d'Ondjiva et de Cahama, dans la province de Cunene, dans le même but.

Le général de l'aviation était accompagné des chefs des principaux départements, du commandant en second de l'Armée de terre, le lieutenant-général Remígio do Espírito Santo, ainsi que d'officiers généraux, de sous-officiers, de capitaines, de sergents et de soldats de l'état-major général des FAA et du commandement de l'Armée de terre.