Angola: Le pays plaide pour une transition énergétique juste et des marchés stables

Luanda — L'Angola a plaidé vendredi, à New York (États-Unis), en faveur de l'importance de garantir des marchés de l'énergie stables et fiables, afin de promouvoir simultanément une transition énergétique juste, équilibrée et inclusive.

Selon le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, l'Angola, en tant que producteur d'énergie africain, reconnaît l'importance de sécuriser les marchés pour promouvoir une transition qui tienne compte des réalités nationales et des priorités de développement.

D'après une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU transmise à l'ANGOP ce samedi, le diplomate s'exprimait lors d'une réunion spéciale du Conseil économique et social (ECOSOC) sur le thème « Garantir les flux et l'approvisionnement énergétiques : soutenir le développement mondial par la coopération internationale ».

Au niveau régional, il a souligné que l'Angola considère le renforcement des infrastructures et de la connectivité comme essentiel pour accroître la résilience face aux futures perturbations mondiales.

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Dans ce contexte, Francisco da Cruz a souligné l'importance stratégique du corridor de Lobito en tant qu'initiative africaine concrète visant à améliorer la connectivité régionale, à faciliter le commerce et à soutenir l'intégration économique à travers le continent, conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le diplomate angolais a déclaré que le Corridor représentait une contribution importante à la construction de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, à la promotion des chaînes de valeur régionales et au soutien d'une transformation économique durable en Afrique.

Par conséquent, il s'est dit préoccupé par la réduction des marges de manoeuvre budgétaires à laquelle sont confrontés de nombreux pays en développement, notamment en raison de l'augmentation du coût du service de la dette et de l'accès limité à des financements abordables.

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies a réaffirmé l'importance de renforcer la coopération internationale, d'améliorer l'accès à des financements concessionnels et de soutenir les investissements dans des infrastructures résilientes et le développement durable.

Francisco da Cruz a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour des solutions pratiques et concertées qui renforcent la résilience, promeuvent le développement durable et veillent à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte.

Il a réitéré son engagement à diversifier son bouquet énergétique, notamment par l'hydroélectricité, l'énergie solaire et les programmes d'électrification rurale, afin d'élargir l'accès à une énergie abordable et durable.

L'initiative vise à remédier aux perturbations critiques et persistantes des chaînes d'approvisionnement et des systèmes énergétiques, qui ont des répercussions mondiales importantes sur le commerce, la sécurité alimentaire et la stabilité macroéconomique. AMC/QCB/LUZ