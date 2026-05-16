Tunisie: Enseignement Supérieur - Ouverture des candidatures pour le Prix Zayed pour la durabilité 2027

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, via la Direction générale de la coopération internationale, a annoncé l'ouverture des candidatures pour le Prix Zayed pour la durabilité 2027, lancé par les Émirats arabes unis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien aux projets et initiatives innovants visant à réaliser le développement durable et à promouvoir des solutions ayant un impact positif sur diverses communautés à travers le monde.

Ce prix compte parmi les distinctions mondiales les plus prestigieuses dans le domaine de la durabilité. Il vise à honorer les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement secondaire qui proposent des projets et des solutions innovantes et efficaces dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau et de l'action climatique, contribuant ainsi à relever les défis mondiaux, à améliorer la qualité de vie et à bâtir un avenir plus durable.

La valeur totale des prix s'élève à 7,2 millions de dollars américains : le lauréat de chacune des cinq catégories d'organisations recevra 1 million de dollars américains, tandis que les écoles secondaires lauréates recevront 150 000 dollars américains pour financer et mettre en oeuvre des projets menés par les élèves au sein de leurs communautés. Par ailleurs, le prix accorde un soutien financier supplémentaire aux finalistes : les organisations qualifiées recevront 100 000 dollars américains, tandis que les écoles secondaires finalistes obtiendront 25 000 dollars américains.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite toutes les personnes souhaitant participer à soumettre leur dossier de candidature via le site officiel du Prix Zayed pour la durabilité, tout en transmettant une copie du dossier à la Direction générale de la coopération internationale, et ce, avant le 22 juin 2026.

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Il est à noter que le Prix Zayed pour la durabilité est une distinction internationale pionnière, lancée par l'État des Émirats arabes unis en 2008 pour récompenser les PME, les organisations non gouvernementales et les lycées porteurs de solutions durables et innovantes.