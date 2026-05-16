Angola: Le pays en quête de solutions pour lutter contre la pénurie de logements au 13e Forum urbain mondial

Bakou (De notre correspondant spécial) - La recherche de solutions innovantes pour lutter contre la pénurie de logements, estimée à environ deux millions, est l'un des objectifs de l'Angola au 13e Forum urbain mondial, qui débute dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan.

Cette information a été fournie à la presse vendredi par le porte-parole de la délégation angolaise à l'événement, Paulo Tecas, lors d'une intervention, au Stade olympique de Bakou, sur les principaux défis affectant le secteur du logement en Angola.

Selon le responsable, cette pénurie de logements résulte de plusieurs facteurs intrinsèques, mais l'objectif est de partager et de rassembler les meilleures idées afin d'atténuer ce problème.

Il a ajouté qu'en Angola, la pénurie de logements est alimentée par le problème de la progression des bidonvilles et la pression démographique, qui engendrent un conflit et un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a donc souligné que la délégation à cet événement comprenait également des représentants des gouvernements provinciaux et d'entreprises du secteur privé opérant dans le pays, dans le cadre du partenariat avec l'État angolais, afin qu'ils puissent participer et présenter concrètement les progrès déjà accomplis.

Concrètement, Paulo Tecas a mis en avant la contribution du secteur privé du logement, citant en exemple le projet KK 5800, qui a permis la construction de plus de 10 000 logements décents.

Le 13e Forum urbain mondial se tient jusqu'au 22 mai, sur le thème « Logement pour le monde, villes et communautés sûres et résilientes ».

La participation de l'Angola à cette plateforme internationale découle des engagements pris et de la nécessité de continuer à enrichir les expériences ayant un impact social concret.

La délégation angolaise, conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, comprend la secrétaire d'État à l'Aménagement urbain et au Logement, Conceição Cristóvão, ainsi que des représentants des ministères, des gouvernements provinciaux et d'entreprises privées, renforçant ainsi la participation multisectorielle du pays à cette importante rencontre internationale.

Depuis sa première édition, organisée à Nairobi (Kenya) en 2002, le Forum urbain mondial est la principale conférence mondiale consacrée à l'urbanisation durable et devrait réunir cette année plus de 20 000 participants de 180 pays.