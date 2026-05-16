Angola: Karaté - 1º dia do Zonal Africano rende sete medalhas de ouro à selecção nacional

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Angola conquistou sete medalhas de ouro no primeiro dia do Campeonato Africano da Zona 5 em Karaté, iniciado esta sexta feira, no pavilhão da Cidadela, em Luanda, com destaque para o escalão sénior feminino que obteve a proeza por equipa.

O país arrecadou ainda a prata em masculino, numa altura em que o balanço dos combates de hoje está, ainda, por se concluir, devido a uma falha no sistema electrónico de contabilização de resultados.

Segundo o presidente da Federação Angolana da modalidade e Karaté (FAK), Giliano André, o problema afectou o controlo total de medalhas, sobretudo em individuais.

Ainda, assim, considerou positivo o desempenho do conjunto nacional, o qual, na sua opinião, reforça a confiança da federação na evolução técnica da modalidade no país.

"O balanço é positivo. A juventude esteve galvanizada pelo calor humano daqueles que se deslocaram ao pavilhão para apoiar a selecção angolana", afirmou.

De acordo com o responsável, os atletas nacionais demonstraram capacidade competitiva diante de selecções tradicionalmente fortes no continente.

O campeonato, cujo ponto alto são as provas por equipas, encerra sábado.   

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