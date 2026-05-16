Angola: Projection du film « Godzilla Minus One » à l'ouverture du Festival du Cinéma Japonais à Luanda

Luanda — La projection du film « Godzilla Minus One » a marqué ce vendredi soir l'ouverture du Festival du film japonais qui se déroule du 15 au 22 mai dans les cinémas des centres commerciaux Fortaleza et Xyami de Luanda.

Selon le programme de l'événement, organisé par l'ambassade du Japon en Angola pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, célébré cette année, outre le film à l'affiche (lauréat d'un Oscar), d'autres films tels que « Your Name », « Stand by Me Doraemon » et « A Samurai in Time » seront également projetés en alternance dans les mêmes cinémas.

Dans son discours de bienvenue aux cinéphiles, l'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a souligné que le film avait été produit dans une édition spéciale pour célébrer le 70e anniversaire du premier film Godzilla.

Le diplomate a également profité de l'occasion pour révéler que, grâce à des événements de ce genre et à d'autres, le Japon entend approfondir les échanges culturels avec l'Angola.

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« Nous avons choisi de projeter ce film ici en Angola car il traduit les souffrances du peuple après la guerre. Par exemple, Godzilla symbolise une arme gigantesque, ainsi que les catastrophes naturelles, constituant ainsi un message d'avertissement pour l'humanité, selon le point de vue adopté », a-t-il souligné.

D'une durée de deux heures, ce long métrage de kaiju (drame fantastique) met en vedette Ryunosuke Kamiki dans le rôle de Koichi Shikishima. Réalisé par Takashi Yamazaki et produit par les studios Toho, il relate l'apparition de la créature Godzilla sur le territoire japonais après la Première Guerre mondiale.

Après avoir causé la mort de plus de trois mille personnes, Godzilla déclenche une guerre sans merci contre les soldats japonais, qui utilisent tous les moyens possibles pour tenter de le vaincre.

Outre la projection du film, la journée proposait également une dégustation de spécialités japonaises, telles que des amuse-gueules, des légumes agar-agar, des omelettes et des sushis, ainsi que du saké, boisson alcoolisée traditionnelle japonaise.

Un public varié était présent et captivé par le film du début à la fin de la première séance du festival, organisé en partenariat avec la Fondation du Japon et CineMaxea Otomes SR.