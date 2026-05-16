Angola: L'IMA et la BNA renforcent la transformation numérique et l'inclusion financière

Luanda — Un protocole d'accord, fondé sur la coopération institutionnelle et technique en matière de transformation numérique, d'interopérabilité et de confiance numérique en Angola, a été officialisé vendredi à Luanda entre l'Institut de modernisation administrative (IMA) et la Banque nationale d'Angola (BNA).

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de transition numérique de l'administration publique (Government.AO) et de la Stratégie nationale d'inclusion financière, visant à promouvoir une meilleure intégration entre les systèmes de l'administration publique et du secteur financier, grâce à l'utilisation de l'Identité numérique, de la Plateforme d'interopérabilité et de l'infrastructure à clés publiques.

Le protocole d'accord a été signé par le directeur général de l'IMA, Meick Sandro da Costa Afonso, et le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias.

Selon une note de l'IMA adressée à l'ANGOP, ce partenariat vise à jeter les bases d'une interaction numérique plus sûre, plus efficace et plus simple entre les citoyens, les entreprises, les institutions publiques et les opérateurs financiers, contribuant ainsi au renforcement de l'inclusion numérique et financière en Angola.

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Parmi les principaux objectifs du mémorandum figurent la promotion d'un modèle d'authentification électronique unifié, le renforcement de la sécurité et de la confiance dans les transactions numériques, l'intégration des institutions financières à la plateforme d'interopérabilité et la promotion de l'utilisation de l'identité numérique dans les services financiers et publics.

Cet instrument vise également à faciliter l'accès distant sécurisé aux services numériques, à renforcer l'innovation technologique et à moderniser l'administration.

Il est précisé que, dans le cadre de cette coopération, l'IMA sera chargée de coordonner et de fournir l'Infrastructure Numérique Publique, notamment la maintenance des plateformes technologiques et le support technique nécessaire, tandis que la BNA favorisera l'intégration des institutions financières supervisées aux systèmes numériques nationaux, en veillant à l'adoption de pratiques conformes aux normes de sécurité, de protection des données et d'interopérabilité.

L'accord prévoit également la création de groupes techniques conjoints, la mise en oeuvre de projets pilotes d'interopérabilité et l'adoption de normes internationales de sécurité numérique, réaffirmant ainsi l'engagement des parties à bâtir un écosystème numérique national moderne, fiable et durable.

L'IMA souligne que la signature de cet instrument constitue une nouvelle étape stratégique dans le processus de modernisation administrative et de transformation numérique de l'Angola, et renforce l'engagement des institutions publiques en faveur de l'innovation, de la confiance numérique et de l'amélioration continue des services offerts aux citoyens et aux entreprises.