Afrique: L'Angola parmi les 180 pays présents au Forum urbain mondial en Azerbaïdjan

L'Angola figure parmi les 180 nations qui participeront, à partir de ce dimanche, à la 13e édition du Forum urbain mondial (FUM), qui se tiendra jusqu'au 22 mai à Bakou, en Azerbaïdjan.

Une délégation angolaise, conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos dos Santos, est déjà sur place.

Grâce à cette participation, l'Angola devient un participant régulier du FUM, qui a lieu tous les deux ans. La dernière édition s'est déroulée en 2024 au Caire, en Égypte, où l'Angola avait notamment présenté une plateforme innovante et collaborative visant à dynamiser le développement urbain durable dans les villes africaines et à faire progresser le Plan national d'aménagement urbain et de logement.

À l'occasion de cet événement qui démarre demain, l'Angola présentera une exposition mettant en lumière ses progrès dans le secteur urbain, avec des explications sur ses projets d'urbanisme et de développement socio-économique, notamment Njila et SONA, selon Paulo Tecas, porte-parole de la délégation angolaise au forum.

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Les projets Njila et SONA sont deux initiatives stratégiques du gouvernement angolais, axées sur le développement, la décentralisation et l'amélioration de la qualité de vie dans les municipalités.

Le 13e Forum urbain mondial abordera des sujets tels que le financement du logement, les aspects sociaux et économiques du logement et la crise mondiale du logement.

Sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », cette édition, qui se tiendra au Stade olympique de Bakou, devrait accueillir plus de 20 000 participants de 180 pays et sera consacrée aux principaux défis urbains auxquels le monde est confronté.

Considérée comme la principale conférence mondiale sur l'urbanisation, elle est organisée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le gouvernement azerbaïdjanais.

Le 13e Forum urbain mondial s'articulera autour de six dialogues, chacun explorant une dimension différente de la manière dont un logement adéquat peut favoriser l'inclusion, l'équité et la résilience climatique, en reliant le logement au tissu urbain dans son ensemble.

L'événement principal encouragera également les échanges sous diverses formes, telles que des tables rondes, des assemblées et des sessions spéciales, offrant ainsi de multiples espaces de réflexion sur le rôle de tous les acteurs urbains, notamment la société civile, le secteur privé, le monde universitaire, les gouvernements et les organisations internationales.

La 12e édition s'est déroulée en 2024 au Caire, en Égypte, et était axée sur le thème « Tout commence à la maison : actions locales pour des villes et des communautés durables ».