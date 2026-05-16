Tunisie: Interventions occasionnelles - Evènements «polluants» et préparatifs estivaux

Outre le travail continu pour la préservation de la propreté de la ville, la municipalité de La Soukra oeuvre afin de remédier aux pollutions exceptionnelles survenues suite à des évènements.

Aid el Idha : des actions d'ici-maintenant !

C'est le cas de l'enlèvement des ordures ménagères durant Ramadan. «Nos équipes ont dû fournir un effort grandiose pour débarrasser la ville de quantités extraordinaires de déchets organiques durant la période de Ramadan. C'est que le rythme anodin est ponctué par des périodes de pic qui nécessitent une exploitation accrue de nos ressources», souligne Mme Sfaihi.

D'ailleurs, elle anticipe sur une action-défi, similaire à celle qui avait eu lieu, l'an dernier, durant l'Aïd el Idha. «L'an dernier, nos équipes - que je salue d'ailleurs, non sans fierté- avaient repris le travail le jour même de l'Aïd el Idha, à 10h du matin. Au deuxième jour de l'Aïd, tout rentrait dans l'ordre ou presque ! Ce résultat revient à l'engagement de nos équipes et à leur professionnalisme. Cette année, nous comptons renouveler la mission», souligne fièrement la responsable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De bonnes conditions environnementales pour les examens nationaux

Autre évènement qui se présente et qui implique des actions occasionnelles et un travail supplémentaire : les examens nationaux. Il s'agit d'une occasion pour procéder à la maintenance des cours des établissements scolaires et leurs environnements respectifs. La municipalité de La Soukra s'apprête à intervenir dans cinq établissements afin de garantir les bonnes conditions environnementales pour lesdits examens.

En outre, des actions de désherbage, de maintenance des espaces verts ainsi que de traçage public sont menées dans les avenues et jusque dans les quartiers, et ce, depuis un mois.

Lutte contre les moustiques

Toujours dans le cadre des préparatifs spécial été, la lutte contre les moustiques et les insectes va bon train. Elle a démarré en avril avec un plan d'action local, lequel rejoint celui régional et autre, national. «Nous avons procédé à l'entretien de tous les équipemments nécessaires à cette intervention.

Nous avons aussi fait l'acquisition des produits et d'insecticides recommandés par le ministère de tutelle. L'objectif étant, rappelons-le, de lutter contre les insectes en préservant la santé et des humains et des animaux», indique Mme Sfaihi. Aussi, des actions anticipatives et préventives ont-elles été menées dans les gîtes potentiels des moustiques.

Il s'agit, évidemment, des flaques d'eaux stagnantes, lesquelles ont été recouvertes de sable. Ces actions relèvent d'un travail régional, assuré par le gouvernorat de l'Ariana. La lutte contre les moustiques et les insectes sera assurée d'une manière régulière via des interventions chimiques.