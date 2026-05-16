Tunisie: 27ème édition des JTC - Ouverture des candidatures

Le comité directeur de la 27e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) a annoncé, dans un communiqué publié hier soir, vendredi, l'ouverture des candidatures pour participer aux différentes sections du festival, qui se déroulera du 21 au 28 novembre 2026. La période de dépôt des candidatures reste ouverte jusqu'au 31 juillet 2026.

Les candidatures pour la compétition officielle et les représentations parallèles s'adressent aux différentes structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines. Quant à la section « Théâtre du monde », elle concerne les structures théâtrales et de spectacle vivant professionnelles du reste du monde, ainsi que les hommes et femmes de théâtre tunisiens, arabes et africains résidant à l'étranger.

Pour pouvoir postuler à l'une de ces sections, l'oeuvre candidate doit impérativement avoir été produite après la clôture des candidatures de l'édition précédente des JTC, soit après le 31 août 2025, et ce, pour les productions tunisiennes, arabes et africaines.

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Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants : la biographie de l'auteur, du metteur en scène, des comédiens et des techniciens, accompagnée de leurs photos d'identité, ainsi que des copies des passeports des membres de l'équipe pour les troupes candidates hors de Tunisie.

Concernant le spectacle en lui-même, le dossier doit inclure le dossier artistique et de presse contenant le synopsis, la note d'intention artistique, la revue de presse et les critiques médiatiques, avec des photographies en haute définition ainsi que l'affiche officielle de l'oeuvre. À cela s'ajoute une fiche technique comprenant un plan détaillé du décor, de tous les accessoires de scène et des besoins techniques spécifiques au spectacle, ainsi qu'une attestation de la date de la première représentation.

Le dossier doit également contenir un enregistrement audiovisuel intégral du spectacle en haute définition sur un support unique. Les troupes s'engagent à fournir un sous-titrage ou un surtitrage en français et en anglais pour les spectacles qui seront sélectionnés dans les différentes sections du festival (compétition officielle, sections parallèles et spectacles internationaux).

Toutes les troupes sélectionnées pour participer à la compétition officielle du festival s'engagent à donner deux représentations le même jour et dans le même espace proposé par la direction du festival. Par ailleurs, la direction des JTC se réserve le droit, en coordination avec la structure de production, de programmer plus d'une représentation pour les oeuvres participant aux sections internationales et parallèles sur le territoire tunisien durant la période du festival.

Il convient de noter que les troupes théâtrales venant de l'étranger prennent à leur charge les frais de transport international ainsi que le fret des accessoires et des décors du spectacle. De son côté, la direction du festival prend en charge l'hébergement en pension complète des comédiens, du metteur en scène et de trois (03) techniciens, ainsi que le transport interne, pour un effectif total ne dépassant pas 15 personnes.