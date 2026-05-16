Afrique: Rugby à XV - CAN-2027 dames - La Tunisie bat le Maroc et se qualifie pour la phase finale

La sélection tunisienne féminine de rugby à XV s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 grâce à sa victoire sur son homologue marocaine 54-0 (mi-temps : 30-0), lors de la 3e journée du tournoi de qualification (Division 1), samedi, au stade de rugby d'El Menzah.

Les Tunisiennes, qui terminent en tête du classement, avaient également battu les Ivoiriennes 85-0 lors de la première journée, vendredi.

Le tournoi s'est déroulé sous forme d'un mini-championnat de trois matches, à l'issue duquel le premier décroche son billet pour la phase finale prévue en 2027 dans un pays qui sera désigné ultérieurement.