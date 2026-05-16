Afrique: Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans - La Tunisie s'incline face à l'Égypte

L'équipe nationale tunisienne s'est inclinée face à son homologue égyptienne (1-2) dans le cadre de la deuxième journée des matches du Groupe A du premier tour de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, dont la 16e édition se déroule au Maroc du 13 mai au 2 juin prochain.

Les protégés de l'entraîneur Abderrazek Hedider ont été les premiers à ouvrir le score lors de ce match disputé au Complexe Mohammed VI (Terrain 11), grâce à Moncef Thabeti sur penalty à la 11e minute. Cependant, l'équipe égyptienne a égalisé à la 42e minute de la même manière par l'intermédiaire de Mohamed Jamel, avant qu'Amir Abou El Ezz n'arrache le but de la victoire pour l'Égypte à la 89e minute.

Le Tunisien Yahya Jlaidi a, quant à lui, décroché le prix de meilleur joueur du match.

Pour le compte de la même journée, l'équipe marocaine affronte son homologue éthiopienne ce samedi à partir de 20h00, sur le Terrain 8 du Complexe Mohammed VI.

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À la suite de ce résultat, le compteur de l'équipe tunisienne reste bloqué à un seul point, après son match nul (1-1) lors de la première journée face au Maroc. De son côté, l'équipe égyptienne porte son capital à quatre points, après son match nul et vierge (0-0) contre l'Éthiopie lors de la première journée.

Les coéquipiers du capitaine Mohamed Dghrour clôtureront leur série de matches du premier tour en affrontant l'équipe éthiopienne le mardi 19 mai à 20h00, sur le Terrain 11 du Complexe Mohammed VI.

Il est à noter que les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale, garantissant ainsi automatiquement leur billet pour la Coupe du Monde prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. En revanche, les quatre équipes qui termineront à la troisième place de la phase de groupes disputeront des barrages en deux matches, à l'issue desquels les deux vainqueurs rejoindront la liste des qualifiés pour le Mondial, portant ainsi à 10 le nombre total de représentants du continent africain.