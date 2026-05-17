Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 mai 2026

revue de presse

RCA: Moloua Premier ministre de la « Septième République »

Nommé par décret présidentiel le 15 mai 2026, soit moins de 48 heures après avoir remis la démission de son équipe, Félix Moloua est reconduit à la tête du gouvernement centrafricain par le président Faustin-Archange Touadéra. Une reconduction qui tranche avec les spéculations sur un éventuel changement à la primature dans le cadre de la « Septième République ».

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a reconduit vendredi Félix Moloua au poste de Premier ministre, Chef du gouvernement, au lendemain de la démission de ce dernier, ouvrant un nouveau chapitre de la « Septième République ».

Le Décret signé à Bangui le 15 mai 2026 et fondé sur la Constitution du 30 août 2023, dispose en son article premier que « Monsieur Félix Moloua est nommé Premier ministre, Chef du Gouvernement ». [Source Apanews]

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CAN U17 : Le Cameroun se relance face à l’Ouganda

Battu d’entrée par la Côte d’Ivoire, le Cameroun a réagi au bon moment dans la CAN U17 2026. Les Lionceaux indomptables ont dominé l’Ouganda 1-0 grâce à un but de Soudeisse à la 24e minute, relançant totalement leur course à la qualification.

Après une entrée ratée dans la CAN U17 2026, marquée par une défaite 2-0 face à la Côte d’Ivoire, les Lionceaux indomptables ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 1-0 contre l’Ouganda. Un succès court, mais précieux, qui permet aux jeunes Camerounais de se replacer dans le groupe B. Après la première journée, le Cameroun était sous pression tandis que l’Ouganda avait démarré fort contre la RD Congo. [Source Afrik.com]

Félicien Kabuga, accusé clé du génocide au Rwanda, est mort à 90 ans

Félicien Kabuga, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, est décédé samedi 16 mai 2026 à La Haye.

Félicien Kabuga est décédé samedi matin à l’hôpital, a annoncé le tribunal de La Haye appelé à juger les crimes les plus graves liés au génocide de 1994 au Rwanda.

Ancien homme d’affaires influent, Kabuga était considéré comme l’un des principaux soutiens financiers du génocide des Tutsis, qui a fait environ 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Les procureurs l’accusaient notamment d’avoir financé la RTLM, radio devenue symbole de la propagande haineuse durant les massacres. [Source Africa Radio]

Sénégal : Le nouveau Code électoral entre en vigueur après trois semaines de tensions

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promulgué la loi réformant le Code électoral, publiée le 15 mai 2026 au Journal officiel. Le texte modifie les conditions de privation des droits électoraux, supprime l’ancien article L30 et introduit une règle de cinq ans pour certaines interdictions d’inscription sur les listes électorales, dans un contexte politique déjà sensible.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a promulgué le mardi 12 mai 2026 la loi n°2026-10 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Le texte a été publié le vendredi 15 mai au Journal officiel de la République du Sénégal n°7908, en numéro spécial, contresigné par le Premier ministre Ousmane Sonko, selon Senego qui a consulté le document.

La promulgation met fin à un épisode législatif de trois semaines qui avait tenu en haleine la classe politique sénégalaise et conduit plusieurs médias à évoquer un « silence du Palais » après ce qu’ils estimaient être l’expiration du délai constitutionnel. [Source Beninwebtv]

RDC : Le groupe armé CPR de Thomas Lubanga a annoncé un cessez-le-feu unilatéral en Ituri

En République démocratique du Congo, la Convention pour la Révolution Populaire (CPR), mouvement armé créé par l’ex-chef de guerre Thomas Lubanga, a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Selon Radio Okapi, le groupe se dit prêt à participer aux négociations avec le gouvernement congolais, invoquant sa volonté de « donner une chance au processus de paix ».

Cette annonce marque un tournant tactique pour la CPR, qui entend rejoindre les discussions déjà engagées avec d’autres forces armées actives en Ituri. Sont concernées la CODECO, le FRPI, le FPIC et le groupe Chini ya Tuna. Tous ces mouvements ont signé en juin 2025 l’accord dit « Aru 2 », qui prévoit l’arrêt des combats et l’ouverture d’un processus de désarmement, démobilisation et réintégration communautaire. En se rangeant derrière cet accord, Lubanga cherche à sortir de l’isolement politique et militaire. [Source Africapresse]

Gérald Darmanin ira en Algérie, lundi, pour discuter de coopération judiciaire et du cas de Christophe Gleizes

Le journaliste français Christophe Gleizes est détenu depuis près d’un an en Algérie. Alors que la France et l’Algérie traversent une profonde crise diplomatique depuis deux ans, le déplacement de M. Darmanin pourrait encourager un réchauffement des relations.

Le ministre de la justice, Gérald Darmanin, sera à Alger, lundi, aux côtés de plusieurs magistrats pour discuter de coopération judiciaire ainsi que de certains dossiers « sensibles », en particulier celui du journaliste détenu en Algérie, Christophe Gleizes, a fait savoir, samedi 16 mai, la chancellerie.

« Ce déplacement a pour objet de travailler l’ouverture d’un nouveau chapitre de la coopération judiciaire entre nos deux pays », a souligné la chancellerie, précisant que les sujets liés à la criminalité organisée, le narcotrafic ou encore la lutte contre le terrorisme devaient également être abordés par M. Darmanin, qui sera reçu à Alger par son homologue. [Source Le Monde Afrique]

Cap-Vert: Les électeurs appelés à élire leurs députés lors de législatives très disputées

L’archipel du Cap-Vert vote, ce dimanche 17 mai. Les élections législatives se tiennent sur les dix îles et au sein de l’importante diaspora. 416 000 électeurs sont inscrits sur les listes pour élire soixante-douze députés, un scrutin important car si un président est bien élu, c’est le Premier ministre, choisi par l’Assemblée nationale, qui met en œuvre la politique du pays.

Cinq partis participent au scrutin, parmi lesquels deux se font concrètement face : le Mouvement pour la Démocratie (MpD) qui va chercher à conserver sa majorité à l’Assemblée nationale, et le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV).

Si le Cap-Vert est salué pour sa stabilité démocratique, la campagne électorale a néanmoins été jalonnée de tensions politiques, signe que les deux partis sont au coude à coude. [Source RFI]

Sécurité aérienne : L’atelier régional de Brazzaville s’achève sur une note d’engagement

Après cinq jours de travaux consacrés à la vulgarisation de la réglementation communautaire en matière de sécurité aérienne, l’atelier régional organisé à Brazzaville a officiellement pris fin le 15 mai.

Les participants ont salué une rencontre qui aura permis de renforcer les capacités des acteurs du secteur et de consolider la dynamique d’harmonisation des normes au sein de l’espace Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Organisé conjointement par l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-AC) et l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac), l’atelier a réuni experts, responsables des administrations aéronautiques, exploitants aériens ainsi que représentants des institutions communautaires autour des enjeux liés à la sécurité et à la conformité réglementaire dans le transport aérien. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Nigeria : Aliko Dangote relance son offensive judiciaire contre les importations de carburants

Alors que le Nigeria tente toujours de réduire sa dépendance historique aux carburants importés malgré l’entrée en service de la raffinerie Dangote, les tensions se ravivent entre le groupe industriel, les régulateurs et les distributeurs autour du contrôle du marché pétrolier aval.

La raffinerie pétrolière du groupe Dangote et son propriétaire, le milliardaire Aliko Dangote, ont engagé une nouvelle procédure judiciaire contre le procureur général du Nigeria. Ils demandent l’annulation des licences d’importation de carburants accordées à la compagnie publique NNPC ainsi qu’à plusieurs distributeurs privés.

Selon les documents consultés par Reuters, la plainte a été déposée devant la Haute Cour fédérale de Lagos et vise les permis délivrés ou renouvelés par le régulateur de l’aval pétrolier (NMDPRA). [Source Agence ecofin]

Gabon : Coup d’envoi de la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville

Le coup d’envoi de la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville a été donné ce vendredi 15 mai à l’hôtel Hibiscus de Louis, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Organisé par la Gabon Chess Academy, ce tournoi d’envergure réunit près de 130 joueurs venus de sept pays africains. Prévue jusqu’au 23 mai 2026, la compétition affiche une ambition claire : promouvoir et démocratiser la pratique des échecs au Gabon.

Placée sous la direction de Barthélémy Bongo Akanga Ndjila, cette édition accueille des délégations venues du Cameroun, du Tchad, du Congo-Kinshasa, de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire et de Sao Tomé-et-Principe.

« Les échecs développent la patience, la réflexion, le calcul du risque et l’intelligence stratégique », a souligné le directeur du tournoi, rejetant fermement l’idée d’une discipline réservée à une élite. Pour lui, le principal défi consiste désormais à rendre ce jeu accessible à toutes les couches sociales, et ce, malgré les difficultés financières et le manque de soutien structurel. [Source GabonMediaTime]