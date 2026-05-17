Afrique: Coupe de la Confédération - L'USM Alger sacrée après une victoire épique aux tirs au but contre Zamalek SC

Au bout d'une nuit irrespirable au Cairo International Stadium, L'USM Alger a conquis sa deuxième TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en renversant Zamalek aux tirs au but (8-7), samedi, au terme d'une finale à suspense où chaque camp aura cru tenir son destin.

Une semaine après sa courte victoire à Alger (1-0), le club algérois a vu le retour basculer très vite. Porté par un stade incandescent et un tifo spectaculaire, Zamalek a frappé d'entrée. Dès la 5e minute, Oday Al-Dabbagh a transformé un penalty obtenu après une faute de Che Malone sur Adam Kayed, remettant les deux équipes à égalité parfaite sur l'ensemble des deux manches (1-1). Le scénario rêvé pour les Égyptiens, qui ont cru prendre l'ascendant dès l'entame.

Les hommes du Caire ont même pensé doubler la mise quelques minutes plus tard, mais un but de Mohamed Ismail a été annulé pour hors-jeu. Un avertissement qui a réveillé l'USMA. Peu à peu, les Algériens ont repris le fil du match, s'appuyant sur l'activité incessante d'Ahmed Khaldi, véritable poison pour la défense adverse. Ses frappes puissantes et ses appels ont mis Zamalek sous pression, sans toutefois faire céder Mohamed Awad, entré en cours de jeu après la blessure du gardien titulaire El Mahdi Slimane.

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La seconde période a changé de ton. L'USMA a confisqué le ballon, poussant Zamalek à reculer et à jouer les contres. Mais malgré quelques frayeurs de part et d'autre, notamment une énorme parade d'Osama Benbot devant Nasser Mansi à cinq minutes de la fin, aucun but n'est venu départager les deux équipes.

Il a donc fallu recourir à la séance des tirs au but, cruelle et interminable. Les quatorze premiers tireurs ont tous trouvé la cible dans une démonstration de sang-froid remarquable. Puis est venue la rupture : Mohamed Shehata a expédié la huitième tentative égyptienne au-dessus de la barre. Dans la foulée, le remplaçant Tending s'est avancé et a transformé le penalty du sacre, déclenchant l'explosion du camp algérien.

Trois ans après son premier titre continental dans cette compétition, l'USM Alger retrouve le sommet africain et s'offre en prime une place en Super Coupe de la CAF 2026, où elle défiera soit Mamelodi Sundowns, soit AS FAR. Avec ce sacre, le club algérien empoche également la prime record de 4 millions de dollars, mise en place par la Confédération Africaine de Football.

Pour Zamalek, la désillusion est immense. Pour la première fois de son histoire, le géant égyptien s'incline en finale continentale lors d'une séance de tirs au but. Une chute brutale. Pour l'USM, c'est une nouvelle nuit de gloire qui grave encore un peu plus son nom dans l'histoire du football africain.