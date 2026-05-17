Afrique: Owen Mukisa (Ouganda U-17) - « Nous croyons en nos chances »

interview

Le milieu de terrain ougandais Owen Mukisa s'est rapidement imposé comme l'une des révélations de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 Maroc 2026 après avoir guidé les Cubs vers une victoire éclatante 3-0 face à la RD Congo lors de leur premier match du Groupe B.

Auteur d'un but, d'une passe décisive et désigné homme du match, le jeune talent confirme les énormes attentes placées en lui depuis les qualifications CECAFA, où sa créativité et sa maturité avaient déjà marqué les esprits.

Désormais sous les projecteurs continentaux, Mukisa affirme que l'Ouganda reste concentré sur son objectif principal : atteindre la phase à élimination directe et décrocher une qualification historique pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026.

Dans cet entretien accordé à CAFOnline.com, le milieu ougandais revient sur le début de tournoi des Cubs, l'impact du sélectionneur Laryea Kingston et les ambitions de son équipe au Maroc.

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CAFOnline.com : Vous avez parfaitement lancé votre tournoi avec un but, une passe décisive et le trophée d'homme du match face à la RD Congo. Que représente ce moment pour vous ?

Owen Mukisa : C'est un moment très spécial pour moi et pour toute l'équipe. Nous avons énormément travaillé avant le tournoi et nous voulions débuter par une grande performance. Marquer et aider l'équipe à gagner m'a rendu très heureux, mais le plus important reste les trois points pour l'Ouganda.

L'Ouganda a affiché beaucoup de maîtrise et d'organisation. Quelle a été la clé de cette victoire ?

Je pense que notre préparation a fait la différence. Les entraîneurs ont beaucoup travaillé avec nous sur les aspects tactiques et le collectif avant le tournoi. Chaque joueur connaissait parfaitement son rôle et nous sommes restés disciplinés du début à la fin. Nous avons aussi joué avec confiance.

Vous aviez déjà brillé lors des qualifications CECAFA et vous confirmez maintenant sur la scène continentale. Comment gérez-vous les attentes autour de vous ?

Je reste calme et concentré. J'écoute toujours les conseils des entraîneurs, de mes coéquipiers et de ma famille. Je sais qu'il y a des attentes, mais je ne veux pas me mettre trop de pression. Je pense surtout à progresser chaque jour et à aider l'équipe.

Votre mobilité et votre créativité ont particulièrement impressionné. Sur quels aspects de votre jeu travaillez-vous le plus ?

Je travaille beaucoup sur mes déplacements et les transitions entre l'attaque et la défense. J'essaie aussi d'améliorer ma prise de décision avec le ballon et de rester calme dans les moments difficiles pendant les matchs.

Quel impact Laryea Kingston a-t-il eu sur ce groupe ?

Il a eu un impact énorme. Le coach nous motive constamment et nous donne confiance. Il communique beaucoup avec les joueurs et nous aide à corriger nos erreurs. Il veut que nous progressions chaque jour et que nous croyions en nous-mêmes.

Cette victoire renforce-t-elle la conviction que l'Ouganda peut atteindre les quarts de finale ?

Oui, clairement. Avant même d'arriver au Maroc, nous croyions déjà en nos capacités et nous avions fixé comme objectif de sortir des groupes et de nous qualifier pour la Coupe du monde. Ce premier succès nous donne encore plus de confiance, mais nous savons qu'il reste beaucoup de travail.

Comment restez-vous concentré alors que de nombreux recruteurs suivent la compétition ?

Owen Mukisa : Nous nous rappelons toujours que l'équipe passe avant tout. Les entraîneurs nous ont transmis des principes et des règles pour rester concentrés. Notre priorité est de gagner les matchs et d'atteindre nos objectifs collectivement.

Quels joueurs vous inspirent le plus ?

J'admire beaucoup de joueurs différents. J'aime observer des milieux de terrain créatifs, calmes avec le ballon et capables de travailler pour l'équipe. Ils m'inspirent pour améliorer mon propre jeu.

Quel sera l'élément clé avant le prochain match ?

Le prochain match contre le Cameroun sera très important. Une autre victoire pourrait nous rapprocher des quarts de finale et de la Coupe du Monde. Nous devons rester concentrés, bien travailler à l'entraînement et garder le même état d'esprit et la même discipline.