Afrique: CAN U-17 - La Côte d'Ivoire en quarts et mondialiste, le Maroc s'impose, le Cameroun se relance et la Tunisie arrache sa victoire

Ce samedi marque le début du deuxième galop du premier tour de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2026. Les Égyptiens ont pris la tête du Groupe A en battant la Tunisie en attendant le match du Maroc contre l'Éthiopie. Dans le Groupe B, le Cameroun bat l'Ouganda 1-0, et la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale et le Mondial.

Tunisie 1-2 Égypte

Buteurs : Moncef Thabti (11e p) / Mohamed Gamal (42e p) Amir Aboulezz (89e)

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La Tunisie et l'Égypte se sont affrontées dans un match très disputé du Groupe A, finalement remporté par les petits Pharaons (2-1) au terme d'une rencontre intense et riche en rebondissements. Les Tunisiens ont pourtant idéalement lancé leur match en ouvrant le score très tôt. Dès la 11e minute, Moncef Thabti a transformé un penalty avec sang-froid, donnant l'avantage aux Aigles de Carthage et confirmant leur bonne entame.

Après ce but, la Tunisie a tenté de contrôler le rythme du match en s'appuyant sur une organisation compacte et des transitions rapides. Toutefois, l'Égypte a progressivement pris l'ascendant dans la possession et multiplié les incursions dans le camp adverse. La pression égyptienne a fini par payer juste avant la pause : à la 42e minute, Mohamed Gamal a transformé à son tour un penalty, permettant aux petits Pharaons de revenir à hauteur dans un moment psychologiquement important.

En seconde période, le match s'est durci et est devenu plus tactique. Les deux équipes ont cherché à éviter les erreurs, tout en restant dangereuses sur coups de pied arrêtés et en contre-attaque. La Tunisie a eu quelques situations intéressantes pour reprendre l'avantage, mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste. De son côté, l'Égypte a progressivement gagné en confiance, imposant un rythme plus élevé dans les dernières minutes.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, Amir Aboulezz a fait basculer le destin du match à la 89e minute. Son but tardif a récompensé la persévérance égyptienne et a puni une équipe tunisienne qui a reculé en fin de match. Malgré une dernière tentative des Tunisiens dans le temps additionnel, le score n'a plus évolué.

Grâce à cette victoire arrachée dans les derniers instants, l'Égypte s'impose 2-1 et prend une option importante dans la course à la qualification, tandis que la Tunisie peut nourrir des regrets après avoir longtemps cru tenir un résultat positif.

Cameroun 1-0 Ouganda

Buteur : Abdulraman Soudeisse 25e

Une deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 qui a permis au Cameroun de se relancer en s'imposant difficilement face à l'Ouganda sur le score de 1-0. Après une entrée en compétition compliquée marquée par une défaite contre la Côte d'Ivoire, les jeunes Lions Indomptables avaient l'obligation de réagir pour conserver leurs chances de qualification. Mission accomplie grâce à une réalisation d'Abdulraman Soudeisse à la 25e minute de jeu.

Très motivés dès le coup d'envoi, les Camerounais ont affiché un visage plus conquérant que lors de leur première sortie. Bien organisés défensivement et plus agressifs dans les duels, ils ont réussi à prendre le contrôle du milieu de terrain face à une équipe ougandaise pourtant en pleine confiance après son large succès 3-0 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée.

Le seul but de la rencontre est intervenu à la 25e minute. Profitant d'une erreur défensive adverse, Abdulraman Soudeisse a su faire preuve de sang-froid pour tromper le gardien ougandais et offrir l'avantage au Cameroun. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre en seconde période, le score n'a plus évolué. Les Camerounais ont surtout misé sur une défense solide pour préserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

Cette victoire permet au Cameroun de revenir dans la course à la qualification après son faux pas initial. De son côté, l'Ouganda concède sa première défaite dans le tournoi après des débuts pourtant prometteurs. La suite de la compétition s'annonce donc très disputée dans ce groupe où chaque point pourrait être décisif pour accéder au tour suivant.

Éthiopie 1-2 Maroc

Buteurs : Dawit Kasaw 24e /Mohamed Moustache 49e, Irman Talai 90+1

Plus tard dans la journée, le Maroc a signé une victoire précieuse face à l'Éthiopie 2-1 au terme d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes. Les Éthiopiens avaient pourtant bien débuté la partie en ouvrant le score à la 24e minute grâce à Dawit Kasaw. Très entreprenants en première période, ils ont mis en difficulté la défense marocaine grâce à leur rapidité et leur pressing.

Mené au score, le Maroc est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions. Les Lionceaux de l'Atlas ont multiplié les offensives avant d'être récompensés à la 49e minute par Mohamed Moustache, auteur du but égalisateur. Cette réalisation a relancé complètement la rencontre et permis aux Marocains de prendre progressivement le contrôle du jeu.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Irman Talai a finalement offert la victoire au Maroc dans le temps additionnel (90+1). Un but décisif qui permet aux Marocains de poursuivre leur bon parcours dans la compétition et de renforcer leurs ambitions pour la qualification au prochain tour. Malgré la défaite, l'Éthiopie a montré de belles qualités et a longtemps cru pouvoir créer la surprise.

Cote d'Ivoire 1-0 RD Congo

Buteur : Harafat Diabate 90+2

La Côte d'Ivoire a décroché au bout du suspense sa qualification pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN U-17, ainsi que pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026, en s'imposant 1-0 face à la République démocratique du Congo, samedi, grâce à un but de Harafat Diabaté dans le temps additionnel (90e+2).

Dans une rencontre tendue, fermée et longtemps cadenassée, il a fallu attendre les derniers instants pour voir la différence se faire. Les jeunes Ivoiriens, appliqués mais parfois brouillons dans le dernier geste, ont longtemps buté sur une équipe congolaise bien organisée, compacte, et déterminée à jouer sa chance jusqu'au bout. Les Léopardeaux, eux, ont opposé un bloc discipliné, misant sur quelques transitions rapides sans parvenir à réellement inquiéter le gardien ivoirien.

Le match semblait filer vers un nul sans relief, un résultat qui aurait repoussé le verdict à la dernière journée. Mais dans le temps additionnel, tout a basculé. Sur une ultime offensive ivoirienne, Harafat Diabaté a surgi pour faire trembler les filets et libérer tout un banc. Un but au goût de délivrance, qui a fait exploser de joie les Éléphanteaux et laissé les Congolais abasourdis.

Ce succès, obtenu dans la douleur mais avec beaucoup de caractère, propulse la Côte d'Ivoire en quarts de finale de la compétition continentale. Surtout, il lui ouvre les portes du Mondial U-17, qui se disputera au Qatar.