Afrique: Abdelrazak Hedider (Tunisie U17) - « La CAN U-17 est une opportunité exceptionnelle pour révéler les talents »

interview

Le sélectionneur de la Tunisie U-17, Abdelrazak Hedider, a salué la solide prestation de ses joueurs face au Maroc (1-1) lors du match d'ouverture de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 Maroc 2026. Le technicien tunisien a particulièrement mis en avant la personnalité affichée par ses joueurs face au pays hôte et tenant du titre.

Le coach tunisien estime que son équipe a réussi à imposer son style durant une grande partie de la rencontre, notamment grâce à un pressing haut et une discipline tactique rigoureuse. Il a également insisté sur l'importance du travail mental et stratégique effectué avant la rencontre, tout en rappelant que la Tunisie avait soigneusement étudié les points forts et faibles du Maroc afin de rivaliser avec l'un des favoris du tournoi.

Dans cet entretien accordé à CAFOnline.com, Hedider revient sur la performance de son équipe, les axes de progression avant la suite de la compétition et l'importance de la CAN U-17 dans le développement des jeunes talents africains.

Comment évaluez-vous la performance de la Tunisie lors de ce match d'ouverture face au Maroc, notamment après ce nul obtenu contre le pays hôte ?

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La prestation de la Tunisie a été bonne dans l'ensemble. Nous avons réussi à surprendre le Maroc grâce à un pressing haut, en les empêchant de développer leur jeu et en contrôlant largement la première période. Nous avons eu au moins trois occasions franches durant les vingt premières minutes et nous aurions pu marquer davantage. En seconde période, nous avons bien défendu avec beaucoup de discipline tactique et nous avons limité les occasions adverses, même si la fatigue a fini par affecter la concentration des joueurs.

Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans la performance de vos joueurs sur le plan technique et physique ?

Nous avions préparé cette rencontre avec beaucoup de sérieux face au champion d'Afrique et pays organisateur. Les joueurs étaient prêts dans tous les domaines. J'ai particulièrement apprécié leur discipline tactique, leur engagement défensif en seconde période et surtout l'esprit collectif affiché tout au long du match.

Comment votre équipe a-t-elle géré la pression d'un match d'ouverture face à l'un des grands favoris du tournoi ?

Nous avons beaucoup travaillé sur les aspects mentaux et physiques avant cette rencontre. Nous avions étudié les points forts et les points faibles du Maroc et nous avons abordé ce match avec confiance et concentration. Nous étions convaincus qu'obtenir un bon résultat dès le premier match était possible. La Tunisie possède une culture des grandes compétitions et l'équipe avait suffisamment d'expérience pour gérer ce type de rendez-vous.

Quels sont les principaux axes à améliorer avant les prochains matchs de groupe ?

L'aspect physique reste l'un des points à améliorer. Certains joueurs disputent leur première grande compétition et ne sont pas encore habitués à l'intensité et au rythme très élevé des matchs de ce niveau. Il faudra donc mieux gérer les efforts pour la suite du tournoi.

La CAN U-17 a révélé de nombreux grands talents africains par le passé. Quelle importance accordez-vous à cette compétition pour le développement des jeunes joueurs ?

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 représente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes joueurs de se révéler. C'est une compétition qui permet de découvrir de nouveaux talents et qui attire également de nombreux recruteurs venus observer les meilleurs éléments du continent.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters tunisiens pour la suite du tournoi ?

Je demande aux supporters tunisiens de continuer à soutenir ces jeunes joueurs, notamment à travers les réseaux sociaux. Leur soutien est très important pour le moral du groupe, il renforce leur confiance et les pousse à donner encore davantage pour représenter dignement la Tunisie.