Afrique: Sundowns-AS FAR - Une finale sous haute tension pour un choc de titans à Pretoria

Le Mamelodi Sundowns et l'AS FAR s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur rivalité continentale, dimanche, lors de la finale aller de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria.

Les deux formations, déjà tournées vers un deuxième sacre africain, abordent cette double confrontation avec les attentes immenses de deux nations passionnées, avides de retrouver les sommets du football continental.

Sundowns visent un retour au trône africain pour la première fois depuis 2016, tandis que l'AS FAR cherche à mettre fin à 41 années d'attente depuis son unique titre continental décroché en 1985, première victoire marocaine dans la compétition.

Avec un prize money record de 6 millions de dollars promis au vainqueur, cette finale s'annonce comme l'une des plus relevées de ces dernières saisons. La première manche à Pretoria pourrait déjà peser lourd avant le retour prévu à Rabat.

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Un duel déjà sans secret

Les deux clubs se connaissent bien. Lors de la phase de groupes de la précédente édition, leurs deux confrontations s'étaient soldées par des matchs nuls (1-1), confirmant un équilibre quasi parfait entre les deux équipes.

Sundowns, puissance à domicile mais vigilance défensive

Portés par une nouvelle saison globalement maîtrisée sur le plan domestique, les Sundowns arrivent en finale avec de grandes ambitions malgré quelques turbulences récentes dans la course au titre en championnat.

Arrivé pour ramener le club au sommet du continent, Miguel Cardoso a réussi à conduire l'équipe jusqu'à une deuxième finale consécutive, renforçant la conviction d'un groupe toujours en quête de confirmation.

À domicile, les Sud-Africains restent particulièrement solides : ils sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs à domicile face à des clubs marocains en Ligue des champions et n'ont perdu qu'une seule fois sur leur terrain lors des cinq dernières saisons dans la compétition.

L'attaque est notamment portée par le Colombien Brayan León, décisif en demi-finale face à l'Espérance de Tunis.

Mais des inquiétudes persistent, notamment en défense. Entre blessures et suspensions, Sundowns devront composer sans Grant Kekana et possiblement sans Keanu Cupido. Une fragilité accentuée par les récentes performances défensives, avec sept buts encaissés sur les deux derniers matchs toutes compétitions confondues.

L'AS FAR, une forteresse défensive en construction

En face, l'AS FAR arrive avec une dynamique fondée sur la rigueur et la discipline tactique. Le club marocain n'a concédé que cinq buts en dix matchs de Ligue des champions cette saison, preuve de sa solidité.

Leur parcours a notamment été marqué par une demi-finale maîtrisée face à la RS Berkane, où les hommes d'Alexandre Santos ont affiché une grande maturité défensive.

Depuis son arrivée, le technicien portugais a façonné une équipe compacte, disciplinée et redoutable en transition. Peu friable sans ballon, l'AS FAR sait attendre et punir ses adversaires dans les espaces.

Même si les résultats à l'extérieur ont parfois été irréguliers, les Marocains ont régulièrement su préserver l'essentiel loin de Rabat pour rester dans leurs confrontations.

Un choc de styles attendu

Cette finale aller oppose deux philosophies distinctes : la maîtrise du ballon et le jeu offensif structuré des Sundowns, face à l'organisation défensive et aux transitions rapides de l'AS FAR.

Pretoria devrait voir les Sud-Africains imposer leur rythme, tandis que les Marocains chercheront à contrôler les espaces et à rester en vie avant le match retour.

Une finale aux enjeux XXL

Au-delà du prestige sportif, cette finale illustre aussi la montée en puissance du football de clubs africains. La CAF a confirmé un prize money record de 6 millions de dollars pour le vainqueur, symbole d'un investissement croissant dans les compétitions interclubs.

Pour Sundowns, un sacre consacrerait leur statut de référence moderne en Afrique australe. Pour l'AS FAR, il représenterait un retour au sommet historique du football marocain.

Entre deux équipes proches sur le papier, deux entraîneurs portugais expérimentés et une intensité annoncée dès la première manche, Pretoria s'apprête à vivre une nouvelle grande soirée du football africain.