Afrique: Le tirage au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 aura lieu mardi après-midi

15 Mai 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le tirage au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 15h00 heure locale (12h00 GMT).

La cérémonie aura lieu au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), au Caire, en Égypte.

La phase finale de la TotalEnergies CAF CAN 2027 débutera le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale est programmée pour le samedi 17 juillet 2027.

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Qualification et route vers la phase finale

Au total, 48 équipes, y compris les trois pays co-organisateurs, participeront à ces éliminatoires.

Le tirage déterminera la répartition des sélections et les différentes trajectoires vers la phase finale, à l'issue de laquelle 24 équipes décrocheront leur qualification pour la principale compétition du football africain.

Les éliminatoires se disputeront sur trois fenêtres du calendrier international FIFA, en amont du tournoi final prévu du 19 juin au 17 juillet 2027 :

  • Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026
  • Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026
  • Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Dans les groupes comprenant l'un des pays hôtes, une équipe supplémentaire obtiendra également son billet pour la compétition.

Lire l'article original sur CAF.

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