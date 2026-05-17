Afrique: Zamalek-USM Alger, en chiffres

Zamalek aborde la finale retour de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, samedi, avec l'obligation de renverser un léger retard face à une USM Alger en pleine confiance et toujours en course pour un nouveau sacre continental.

Battus 1-0 lors d'une première manche spectaculaire à Alger, les Égyptiens retrouvent le stade international du Caire avec l'espoir de s'appuyer sur leur solidité à domicile pour inverser la tendance et prolonger leur domination sur la scène africaine.

En face, l'USM Alger arrive portée par une dynamique solide : les Algériens restent invaincus lors de leurs trois derniers matchs face à des clubs égyptiens dans la compétition, et n'ont perdu qu'une seule de leurs 19 dernières rencontres de Coupe de la Confédération.

Dans un stade annoncé plein à craquer, cette finale retour s'annonce comme l'un des duels les plus serrés de ces dernières saisons. Entre l'envie de Zamalek de vivre une nouvelle soirée de légende au Caire et la volonté de l'USMA de défendre son avantage, les deux équipes ne sont plus qu'à 90 minutes du sacre.

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Zamalek-USM Alger (finale retour, CAF Coupe de la Confédération)

Date : samedi 16 mai 2026

Stade : stade international du Caire (Égypte)

Coup d'envoi : 21h00 (local) | 18h00 GMT

Arbitre : Pierre Atcho (Gabon)

Les chiffres clés du match

● Il s'agira de la deuxième confrontation entre Zamalek et l'USM Alger en Coupe de la Confédération, après la victoire 1-0 des Algériens à l'aller.

● Zamalek n'a remporté qu'un seul de ses cinq matchs contre des clubs algériens dans la compétition (3 nuls, 1 défaite), avec seulement deux buts inscrits.

● L'USM Alger est invaincue lors de ses trois derniers matchs face à des clubs égyptiens (2 victoires, 1 nul), sans encaisser de but.

● Battu 1-0 à l'aller, Zamalek n'a jamais enchaîné deux défaites consécutives en Coupe de la Confédération (50 matchs disputés).

● L'USM Alger n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matchs dans la compétition (10 victoires, 8 nuls), mais affiche plus de difficultés à l'extérieur en phase à élimination directe (5 défaites en 8 déplacements).

● Zamalek n'a perdu qu'un seul de ses 24 derniers matchs à domicile dans la compétition (17 victoires, 6 nuls) et n'a jamais encaissé plus d'un but chez lui.

● Trois des quatre derniers buts de l'USM Alger dans la compétition ont été inscrits sur penalty, tous signés Ahmed Khaldi, meilleur buteur du club cette saison.

● L'USMA a tenté 23 tirs lors du match aller, son plus haut total depuis novembre 2024, et le plus élevé enregistré en finale de la compétition depuis 2016-2017.

● Ahmed Khaldi est le meilleur buteur de l'USM Alger cette saison dans la compétition avec 4 réalisations, proche du record du club sur une saison (5 buts).

● Mohamed Ismaeil (Zamalek) a réussi 7 tacles à l'aller, un total rarement atteint en finale, seul Oussama Chita ayant fait mieux dans ce type de match depuis 2016-2017 (10 en 2023).