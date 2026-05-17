Afrique: La course aux quarts de finale s'intensifie à la TotalEnergies CAF CAN U17 Maroc 2026

La lutte pour les places en phase à élimination directe de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 s'accélère samedi, avec le début de la deuxième journée de la phase de groupes dans les poules A et B.

Après une première journée riche en surprises, en intensité et en rencontres serrées, plusieurs sélections abordent désormais des matchs décisifs, susceptibles de les rapprocher des quarts de finale et d'une qualification pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA Qatar 2026.

L'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et l'Afrique du Sud ont parfaitement lancé leur tournoi avec une victoire, tandis que le Maroc, tenant du titre, ainsi que le Ghana, le Cameroun et l'Égypte, cherchent à réagir pour se relancer.

Cette première journée a confirmé l'équilibre du tournoi : une seule sélection a réussi à inscrire plus de deux buts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Ouganda a signé l'une des performances les plus marquantes en dominant la RD Congo (3-0) dans le Groupe B, tandis que la Tanzanie s'est également illustrée avec un succès net face au Mozambique (3-0).

Dans le Groupe D, l'Algérie et le Ghana se sont neutralisés au terme d'un match spectaculaire (2-2), alors que le Maroc a été tenu en échec par la Tunisie (1-1) devant son public.

Les rencontres de samedi pourraient déjà faire basculer les équilibres, notamment dans les Groupes A et B où les scénarios de qualification pourraient se dessiner.

Dans le Groupe A, la Tunisie affronte l'Égypte dans un derby nord-africain déjà crucial.

Les Tunisiens ont décroché un bon point face au Maroc grâce à Yahya Jneidi, tandis que l'Égypte, tenue en échec par l'Éthiopie (0-0), n'a plus vraiment le droit à l'erreur.

Dans l'autre match, le Maroc, pays hôte, défie l'Éthiopie à Rabat.

Malgré un début mitigé, les Lionceaux de l'Atlas restent parmi les favoris, tandis que l'Éthiopie a impressionné par sa rigueur et sa discipline face à l'Égypte.

Le Groupe B s'annonce tout aussi déterminant.

Le Cameroun, double champion de la catégorie, a manqué son entrée en lice avec une défaite face à la Côte d'Ivoire (2-0) et doit réagir face à une équipe ougandaise en pleine confiance.

L'Ouganda, porté par une organisation solide et un collectif discipliné, a frappé fort d'entrée et rêve désormais d'une qualification historique pour les quarts de finale.

De son côté, la RD Congo tentera de se relancer face à la Côte d'Ivoire, solide leader du groupe après son succès inaugural.

Les Ivoiriens ont parfaitement lancé leur tournoi grâce à Ange Nomane et Hubert Yao, tandis que les Congolais, novices à ce niveau, devront corriger leurs lacunes défensives après une entrée en matière difficile.

Au-delà de la qualification pour les quarts de finale, l'enjeu est également mondial : dix nations africaines décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026.

Une réforme qui renforce encore la pression à chaque match, chaque point pouvant s'avérer décisif.

Dans ce contexte, la deuxième journée s'annonce déjà capitale pour de nombreuses sélections, sous tension mais portées par le rêve continental.

Programme de samedi - TotalEnergies CAF CAN U17 Maroc 2026

Groupe A

Tunisie - Égypte (14h00, heure locale)

Éthiopie - Maroc (20h00, heure locale)

Groupe B

Cameroun - Ouganda (17h00, heure locale)

RD Congo - Côte d'Ivoire (20h00, heure locale)

Groupes C et D (dimanche)

Angola - Tanzanie (14h00)

Mozambique - Mali (20h00)

Afrique du Sud - Algérie (17h00)

Ghana - Sénégal (17h00)