Afrique: Zamalek rêvent d'un nouvel exploit africain face à l'USM Alger au Caire

Le Zamalek espère que le poids de l'histoire, la ferveur de son public et l'expérience de son effectif suffiront à lui offrir une nouvelle remontée spectaculaire sur la scène africaine, samedi, lors de la finale retour de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération face à l'USM Alger.

Battus 1-0 à l'aller à Alger, les Égyptiens abordent ce match décisif au stade international du Caire avec l'obligation de renverser la situation pour espérer décrocher un troisième titre dans la compétition.

La première manche avait basculé dans les derniers instants, après un scénario controversé : un but du Brésilien Juan Bezerra refusé par la VAR, suivi dans la foulée d'un penalty accordé à l'USMA et transformé par Ahmed Khaldi.

Gamal assume la pression et prépare tous les scénarios

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À la veille de cette finale retour, l'entraîneur Moataz Gamal assure que son équipe est prête à tout, y compris à une séance de tirs au but.

« Nous sommes prêts pour toutes les situations, même les penalties », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Nous espérons gagner avant, mais l'équipe est mentalement et techniquement préparée. »

Le technicien égyptien insiste sur la capacité de son groupe à répondre présent dans les grands rendez-vous africains, après les sacres en 2019 et 2024.

« L'objectif est clair : gagner la Coupe de la Confédération. Tout le monde est prêt à se battre pour cela. »

Un Zamalek habitué aux grands rendez-vous

Double vainqueur récent de la compétition, Zamalek s'est forgé une réputation d'équipe capable de répondre présent sous pression. Cette nouvelle finale représente une opportunité de confirmer ce statut, face à une USM Alger ambitieuse et déjà titrée en 2023.

Gamal n'écarte pas non plus un ajustement tactique après une première manche difficilement maîtrisée.

« Nous pourrions jouer différemment au Caire », a-t-il reconnu.

« Nous respectons l'USM Alger, mais nous savons ce que nous devons faire. »

Soutien au vestiaire et solidarité dans l'adversité

L'entraîneur est également revenu sur la performance du défenseur Hossam Abdel-Maguid, impliqué sur le penalty concédé à l'aller.

« Les défenseurs sont toujours exposés. Mais Hossam a réalisé un bon match et reste un joueur important pour nous », a-t-il souligné.

Gaber : "Offrir du bonheur aux supporters"

Le capitaine Omar Gaber a, lui, évoqué l'enjeu émotionnel et symbolique de cette finale pour le club et ses supporters.

« Ce titre peut changer beaucoup de choses pour le club », a-t-il confié.

« Nous voulons offrir de la joie à nos supporters et tout donner pour y parvenir. »

Le défenseur a également rendu hommage à la solidarité du groupe après le récent décès du père de leur coéquipier Mohamed Shehata.

Une ambiance électrique attendue au Caire

Comme souvent lors des grandes soirées africaines, le stade international du Caire s'annonce bouillant. Les supporters de Zamalek espèrent jouer un rôle déterminant pour pousser leur équipe vers un nouveau sacre continental.

Gamal y voit un moteur supplémentaire :

« Le soutien du public est une force pour nous. Nous voulons leur offrir une performance à la hauteur de leurs attentes. »

Un duel à haute tension

L'USM Alger n'a besoin que de gérer son avantage pour décrocher un nouveau titre continental, tandis que Zamalek vise une remontée qui entrerait une nouvelle fois dans son histoire africaine.

Entre pression, espoir et intensité, cette finale retour s'annonce comme un moment clé de la saison continentale.