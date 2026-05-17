Afrique: Cardoso appelle au calme et à la maîtrise alors que Sundowns se préparent pour un choc décisif en Ligue des Champions

L'entraîneur de Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, estime que la maîtrise émotionnelle plutôt que l'intensité du moment pourrait faire la différence lors de la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, alors que les champions sud-africains s'apprêtent à recevoir l'AS FAR à Pretoria.

À l'approche de la manche aller au Loftus Versfeld Stadium, le technicien portugais a insisté sur la nécessité de rester concentré face à une équipe marocaine expérimentée, capable de sanctionner la moindre erreur sur l'ensemble des deux rencontres.

Déjà engagé dans une troisième finale consécutive de Ligue des champions CAF, Cardoso a rappelé l'importance de bien négocier ce premier acte à domicile avant le déplacement décisif au Maroc.

« Nous allons tout donner pour gagner », a-t-il déclaré. « Nous devons faire les choses correctement. Il reste un deuxième match pour décider du vainqueur, et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons cette finale. »

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Les Sundowns abordent cette finale avec ambition mais aussi avec la pression d'un club installé parmi les références du continent. Le souvenir de la finale perdue la saison dernière reste présent dans un groupe déterminé à reconquérir le titre continental, remporté pour la dernière fois en 2016.

Cardoso a également souligné le rôle potentiel de la règle des buts à l'extérieur dans l'approche tactique de cette double confrontation.

« En Ligue des Champions, les buts à l'extérieur sont importants. Nous devons chercher un résultat positif », a-t-il expliqué. « Encaisser à domicile a toujours un impact sur le match retour, mais notre objectif est de produire un bon match. »

Le technicien portugais a également insisté sur la légitimité des deux équipes présentes à ce stade de la compétition, fruit d'un parcours solide et constant.

« Il y aura des moments pour tout. Les deux équipes savent ce qu'elles doivent faire et chercheront des avantages. Elles sont ici parce qu'elles le méritent », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que Sundowns ont montré certaines fragilités défensives en championnat, avec sept buts encaissés lors de leurs deux derniers matchs.

Pour autant, Cardoso reste convaincu que son équipe saura répondre présent dans les grands rendez-vous, portée par son public.

« Nous voulons profiter de ce moment. Nous savons les défis qui nous attendent, mais nous devons rester dans l'instant », a-t-il insisté.

Le coach portugais est également revenu sur son parcours récent, marqué par trois finales consécutives en Ligue des champions CAF, symbole d'une régularité au plus haut niveau.

« Le parcours a été intense, mais nous sommes privilégiés d'être ici. Quand je suis arrivé en Afrique il y a deux ans et demi, nous avions des objectifs clairs », a-t-il expliqué. « Nous avons travaillé pour créer les conditions permettant à un club comme Sundowns de lutter pour les grands titres. »

Le défenseur Aubrey Modiba a également affiché la même sérénité avant cette affiche continentale.

« La préparation s'est bien passée. Nous sommes concentrés sur le match de dimanche », a-t-il déclaré. « C'est une nouvelle finale que nous devons aborder avec sérieux et discipline. »

Cette finale oppose également deux entraîneurs portugais : Miguel Cardoso côté Sundowns et Alexandre Santos à la tête de l'AS FAR. Une confrontation tactique qui promet un duel équilibré sur le plan stratégique.

Pour Sundowns, l'objectif est clair : prendre l'avantage à domicile avant un déplacement délicat au Maroc pour la manche retour.

Mais Cardoso a tenu à rappeler que rien ne sera décidé dès dimanche.

« Cette finale se jouera au Maroc », a-t-il conclu, soulignant que la première manche ne sera que le début d'un affrontement continental à très haute intensité.