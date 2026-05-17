Afrique: L'entraîneur Santos estime que la mentalité et la discipline peuvent permettre à l'AS FAR de dominer Sundowns.

L'entraîneur de l'AS FAR, Alexandre Santos, estime que la force mentale, la discipline et la cohésion collective pourraient être les clés pour bousculer Mamelodi Sundowns, dimanche, lors de la finale aller de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions à Pretoria.

Si les Sud-Africains abordent cette affiche en favoris, portés par plusieurs saisons de régularité au plus haut niveau continental, le technicien portugais insiste sur le fait que la qualification ne se jouera pas en Afrique du Sud seule. Selon lui, la bataille pour le titre suprême se décidera sur l'ensemble des deux manches.

Arrivé sur le banc de l'AS FAR en début d'année, Santos a métamorphosé le club de Rabat en l'une des équipes les plus disciplinées et difficiles à manoeuvrer de la compétition. Il n'est désormais plus qu'à deux matchs d'offrir au club un premier sacre africain depuis 1985.

« La finale ne se joue pas sur un seul match, mais sur deux », a-t-il rappelé en conférence de presse à Pretoria. « L'Armée Royale joue toujours pour gagner. Nous savons que nous affrontons l'un des clubs les plus importants du continent de la dernière décennie, mais nous sommes ici avec confiance et conviction. »

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L'AS FAR débarque en Afrique du Sud portée par une campagne solide, marquée notamment par l'élimination de la RS Berkane en demi-finale, pour atteindre sa première finale de Ligue des champions dans l'ère moderne.

Santos reconnaît l'ampleur du défi qui attend son équipe au Loftus Versfeld, où Sundowns ont bâti l'une des meilleures séries à domicile du continent. Les champions sud-africains restent invaincus chez eux en Ligue des champions sur les deux dernières saisons et disputent une deuxième finale consécutive.

Mais le coach portugais croit fermement aux ressources de son groupe pour résister à la pression et au talent adverse.

« Le plus important sera de montrer de l'esprit d'équipe et la force mentale nécessaire pour ce type de rendez-vous », a-t-il insisté. « Notre groupe est uni, solide et prêt pour ce défi. »

L'ancien entraîneur de Petro de Luanda a également rappelé le poids de l'histoire du club marocain, l'un des grands noms du football africain malgré une longue absence au sommet.

« On ne peut pas parler de l'AS FAR sans rappeler son importance historique », a-t-il souligné. « C'est le premier club marocain à avoir remporté la Coupe d'Afrique en 1985. »

Pour Santos, cette finale revêt aussi une dimension personnelle. Le technicien portugais espère marcher dans les pas de son compatriote Manuel José, figure emblématique du coaching africain avec ses succès à la tête d'Al Ahly.

« J'espère devenir le deuxième entraîneur portugais à remporter ce trophée », a-t-il confié.

Le gardien de l'AS FAR, Ahmed Reda Tagnaouti, partage cet état d'esprit conquérant. Il affirme que les Marocains sont venus à Pretoria avec l'ambition de ramener un résultat positif avant la manche retour à Rabat.

« Nous sommes bien préparés pour cette finale et nous sommes venus chercher un bon résultat », a-t-il déclaré. « Nous voulons rentrer à Rabat avec une situation favorable et, si Dieu le veut, gagner le titre à domicile. »

Santos a également évoqué l'atmosphère attendue dans un stade acquis à la cause des Sundowns, tout en rappelant que son équipe devra rester concentrée malgré la pression du public.

« Le stade sera probablement plein et nous connaissons l'impact des supporters », a-t-il reconnu. « Mais nos propres supporters feront aussi le déplacement. »

Le technicien portugais insiste sur un point central : les détails feront la différence.

« La victoire se joue sur deux matchs », a-t-il résumé. « Il faut maîtriser la concentration, la discipline et la force collective, car ce sont les petits détails qui feront la différence ici comme à Rabat. »

Pour l'AS FAR, cette finale dépasse le simple cadre sportif. Elle représente l'opportunité de ramener l'un des clubs historiques du continent au sommet de l'Afrique après quarante ans d'attente.

Et Alexandre Santos veut croire que le calme, la patience et la rigueur pourraient permettre à son équipe de faire tomber l'un des adversaires les plus redoutés du continent sur ses terres.