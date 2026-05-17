Tunisie: Concours de résidanat - Jamila Khedhiri brille et se hisse en haut du podium à l'échelle nationale

Le Docteur Jamila Khedhiri, brillante diplômée de la Faculté de Médecine de Sousse, s'est illustrée de façon magistrale en se classant première nationale au prestigieux et hautement sélectif concours de résidanat en médecine. Cette performance exceptionnelle, qui couronne des années de labeur intense, projette cette jeune praticienne sous les projecteurs de la scène universitaire et suscite une immense vague de fierté à travers tout le pays.

Originaire de la délégation de Jedelienne, située dans le gouvernorat de Kasserine, le Dr Khedhiri incarne avec brio la force de la persévérance. En surclassant des centaines de candidats issus des quatre facultés de médecine de Tunisie, elle s'offre le premier choix absolu pour sa future spécialisation. Au-delà de l'exploit personnel, son parcours est unanimement salué par ses pairs et le grand public comme un symbole fort de l'ascenseur social par l'effort et un hommage vibrant à la qualité de l'enseignement médical public tunisien.

Le concours national de résidanat représente l'épreuve ultime et le grand filtre de la formation médicale en Tunisie. Accessible après la validation du cursus théorique et de l'internat, cet examen ultra-compétitif détermine l'affectation et la spécialité des futurs médecins en fonction de leur classement. En décrochant la tête du palmarès, Jamila Khedhiri ouvre une voie royale à sa carrière et offre par la même occasion une distinction majeure à la Faculté de Sousse, réaffirmant le statut de l'établissement comme un pôle d'excellence incontournable dans le paysage sanitaire national.