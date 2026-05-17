Tunisie: Institut National de la Statistique (INS) - La population tunisienne de plus en plus âgée à l'horizon 2030

La Tunisie s'apprête à franchir un nouveau cap démographique. Selon les récentes projections démographiques publiées par l'Institut National de la Statistique (INS), la population tunisienne devrait atteindre environ 12,160 millions d'habitants d'ici 2030, contre 11,970 millions en 2024. Cela représente une croissance modeste d'à peine 190 000 personnes sur une période de six ans.

L'institut souligne que le rythme de la croissance démographique en Tunisie s'oriente vers un ralentissement de plus en plus marqué par rapport aux décennies précédentes. Le pays s'apprête ainsi à entrer dans une phase de croissance démographique extrêmement faible, qui pourrait s'apparenter à une quasi-stagnation à l'horizon 2054.

Ce fléchissement structurel est principalement imputable à la baisse continue du nombre de naissances. D'après les estimations des experts, cette courbe descendante devrait se poursuivre au cours des prochaines années avant de connaître une légère reprise progressive à partir de l'année 2027.

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Ces projections mettent également en lumière un bouleversement profond de la pyramide des âges. La tranche de population des moins de 20 ans va entamer une phase de recul, tandis que la proportion des 20 à 59 ans affichera une relative stabilité. En contrepartie, la Tunisie fera face à une augmentation significative de la part des seniors de plus de 60 ans.

L'INS rappelle que la Tunisie a opéré en moins de quarante ans l'une des transitions démographiques les plus rapides de tout le bassin méditerranéen. À titre d'exemple, l'indice de fécondité s'est effondré, passant de plus de 3 enfants par femme en 1994 à seulement 1,54 enfant par femme en 2024.

Les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024 ont d'ailleurs révélé un nombre d'habitants global inférieur aux prévisions initiales. Ce constat confirme que la transition démographique tunisienne s'est avérée beaucoup plus rapide et profonde que ce que prévoyaient les modèles mathématiques.

Ces nouvelles projections ont été élaborées à partir des données de l'état civil et des résultats des précédents recensements. L'INS a utilisé une approche probabiliste conforme aux normes des Nations Unies afin de dessiner le scénario de population le plus probable pour la Tunisie jusqu'en 2054.

Malgré cette tendance lourde, l'institut insiste sur le fait que cette trajectoire démographique n'est pas totalement irréversible. Les auteurs du rapport appellent toutefois à l'adoption rapide de politiques publiques adaptées afin de répondre efficacement aux grands défis socio-économiques induits par ces mutations de population.