Tunisie: Environnement - Lancement d'une ligne de financement pour soutenir les projets d'économie verte, bleue et circulaire

Le ministère de l'Environnement a annoncé le lancement d'une ligne de financement d'une valeur de 20 millions de dinars au profit des entreprises, des promoteurs et des jeunes désireux de lancer des projets dans le cadre de l'économie verte, bleue et circulaire.

Dans une déclaration à la Radio Nationale ce samedi 16 mai 2026, la responsable de la cellule d'encadrement des investisseurs au ministère de l'Environnement, Dalenda Azzedine, a indiqué que le ministère a signé 10 conventions avec des banques pour assurer ces financements.

Elle a précisé que cette ligne de financement est spécifique au Fonds de dépollution (FODEP), expliquant que les incitations consistent en un délai de grâce de 3 ans et un remboursement étalé sur 10 ans sans intérêt bancaire (seul le taux d'intérêt de base est pris en charge, l'investisseur ne remboursant que le principal).

Elle a également souligné que ces financements sont destinés aux jeunes, aux entreprises, aux sociétés communautaires et à tout type de structure opérant dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire.

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Comment bénéficier de cette ligne de financement :

Concernant les modalités pour bénéficier de cette ligne de financement, la responsable de la cellule d'encadrement des investisseurs au ministère de l'Environnement, Dalenda Azzedine, a indiqué que le bénéficiaire peut accéder à la plateforme du ministère, se rendre sur le lien dédié au formulaire pour l'extraire, puis le transmettre à la banque concernée.

Elle a poursuivi au micro de la Radio Nationale en ajoutant que le bénéficiaire peut également se rendre directement à la banque pour retirer le formulaire et soumettre sa proposition de projet. Les banques transmettent ensuite le dossier pour examen par une commission technique au sein du ministère, qui informe par la suite la banque de son approbation ou de son refus dans les délais impartis.