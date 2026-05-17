Tunisie: Lagune de Kelibia - Après plusieurs années d'absence, les flamants roses de retour

Après plusieurs années d'absence , les flamants roses ont de nouveau élu domicile à la lagune de Kélibia, offrant aux habitants et visiteurs un spectacle naturel d'une rare beauté. Ce retour remarqué de ces oiseaux migrateurs redonne vie à cette zone humide emblématique du Cap Bon et remet en lumière son importance écologique.

Située à proximité de Kélibia, la lagune constitue depuis longtemps un refuge naturel pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs. Avec ses eaux peu profondes et son environnement riche en ressources alimentaires, elle représente une halte idéale sur les routes migratoires reliant l'Europe et l'Afrique.

Ces derniers jours, des dizaines de flamants roses ont été observés dans différentes parties de la sebkha, attirant photographes, amoureux de la nature et simples curieux venus admirer leurs élégantes silhouettes rosées se reflétant dans les eaux calmes du site.

Le flamant rose, connu pour ses longues pattes et son plumage caractéristique, est l'un des oiseaux les plus emblématiques des zones humides méditerranéennes. Sa présence est souvent considérée comme un indicateur positif de l'état écologique des milieux naturels.

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Des spécialistes de l'environnement estiment que ce retour pourrait être lié à l'amélioration des conditions climatiques et hydrologiques de certaines zones humides tunisiennes après plusieurs saisons marquées par la sécheresse. Ils soulignent également que la préservation de la sebkha demeure essentielle pour garantir la survie de nombreuses espèces migratrices.

Au-delà de son aspect écologique, le retour des flamants roses contribue aussi à valoriser le tourisme environnemental dans la région du Cap Bon. De nombreux visiteurs affluent désormais vers la sebkha pour observer ce phénomène naturel et partager des images spectaculaires sur les réseaux sociaux.

Les défenseurs de l'environnement appellent toutefois à une vigilance accrue afin de protéger cet écosystème fragile contre les différentes formes de pollution, rappelant que la richesse naturelle de la sebkha de Kélibia constitue un patrimoine précieux à préserver pour les générations futures.